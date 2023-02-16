***GLM* *TOG* *GUG* *AHN* *ZVB* *GCD* *ALA* *ABG* *DFI* *AHI* *AP2* *GJS* *AHU* *ZVE* *ZVD*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
16.02.2023 09:48
***GLM******TOG******GUG******AHN******ZVB******GCD******ALA******ABG******DFI******AHI******AP2******GJS******AHU******ZVE******ZVD*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar [AHI, AHU, AHN, ZVB, GCD, DFI, GLM, ABG, AP2, ZVE, ZVD, GJS, GUG, TOG]
Türkçe
Genel Açıklama
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
27.01.2023 tr. 2023/7 nl. Yönetim Kurulu Kararı ile, Atlas Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu ve yöneticisi olduğu aşağıda belirtilen yatırım fonları, 2023 yılı bağımsız denetimi için ANY Partners Bağımsız Denetim Anonim Şirketi ile sözleşme imzalanmasına karar verilmiştir. - Atlas Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (AHI), - Atlas Portföy Birinci Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu (AHU), - Atlas Portföy Serbest (Döviz) Fonu (AHN) - Atlas Portföy Serbest (TL) Fon (ZVB) - Atlas Portföy Ufuk Serbest Fonu (GCD) - Atlas Portföy İkinci Serbest (TL) Fon (DFI) - Atlas Portföy Üçüncü Serbest (TL) Fon (GLM) - Atlas Portföy Dördüncü Serbest (TL) Fon (ABG) - Atlas Portföy Beşinci Serbest (TL) Fon (AP2) - Atlas Portföy Yönetimi A.Ş. A&AK Gayrimenkul Yatırım Fonu (ZVE) - Atlas Portföy Yönetimi A.Ş. Esta Gayrimenkul Yatırım Fonu (ZVD) - Atlas Portföy Yönetimi A.Ş. Sağlam Gayrimenkul Yatırım Fonu (GJS) - Atlas Portföy Yönetimi A.Ş. Güney Gayrimenkul Yatırım Fonu (GUG) - Atlas Portföy Yönetimi A.Ş. Teknoloji Odaklı Girişim Sermayesi Yatırım Fonu (TOG)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1113744
BIST
10:275.240
En Yüksek
|Değişim
|: 5,85%
|| 289,62
|Açılış
|: 5.311
|
|Önceki Kapanış
|: 4.950
|
5.320
En Düşük
5.131
10:2718,8561
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0076
|Açılış
|: 19,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0820
|
18,9250
En Düşük
18,8253
10:2720,2271
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0689
|Açılış
|: 20,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 20,5300
|
20,2803
En Düşük
20,1197
10:271.114,86
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,99
|Açılış
|: 1.114,86
|
|Önceki Kapanış
|: 1.113,87
|
1.118,10
En Düşük
1.111,32
BIST En Aktif Hisseler10:27
|KONYA
|3.586,90
|13.389.898
|% 10,00
|
|OYAKC
|30,14
|177.362.860
|% 10,00
|
|CMBTN
|613,00
|2.733.980
|% 9,99
|
|NIBAS
|19,04
|2.998.438
|% 9,99
|
|AFYON
|9,48
|21.541.812
|% 9,98
|
|COSMO
|85,00
|535.160
|% -7,76
|
|QNBFL
|81,10
|81.100
|% -7,21
|
|FLAP
|10,30
|18.297.699
|% -5,85
|
|PRZMA
|9,07
|607.584
|% -5,52
|
|AGESA
|27,86
|11.013.352
|% -5,04
|
|THYAO
|149,40
|2.103.098.288
|% 6,79
|
|EREGL
|43,96
|1.382.739.937
|% 6,39
|
|KCHOL
|79,75
|721.499.826
|% 5,21
|
|SAHOL
|42,46
|705.122.529
|% 3,97
|
|AKBNK
|17,02
|605.330.821
|% 5,26
|
|EKGYO
|7,72
|369.724.107
|% 7,22
|
|YKBNK
|9,49
|388.839.813
|% 6,15
|
|AKBNK
|17,02
|605.330.821
|% 5,26
|
|EREGL
|43,96
|1.382.739.937
|% 6,39
|
|SKBNK
|2,67
|82.022.824
|% 3,89
|
|10:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8537
|18,8561
|% 0,04
|
|Euro
|20,2174
|20,2271
|% 0,34
|
|Sterlin
|22,6507
|22,7642
|% 0,19
|
|Frank
|20,3687
|20,4914
|% 0,25
|
|Riyal
|5,0119
|5,0371
|% 0,05
|
|10:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.839
|1.839
|1,51
|
|Altın Gr.
|1.114
|1.114
|0,46
|
|Cumhuriyet
|7.517
|7.631
|-117,00
|
|Tam
|7.568
|7.639
|4,00
|
|Yarım
|3.697
|3.738
|2,00
|
|Çeyrek
|1.849
|1.869
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|21,64
|21,66
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|13,11
|13,13
|-0,00
|
|B. Petrol
|85,98
|85,98
|0,60
|