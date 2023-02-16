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***GLM* *TOG* *GUG* *AHN* *ZVB* *GCD* *ALA* *ABG* *DFI* *AHI* *AP2* *GJS* *AHU* *ZVE* *ZVD*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama

16.02.2023 09:48
***GLM* *TOG* *GUG* *AHN* *ZVB* *GCD* *ALA* *ABG* *DFI* *AHI* *AP2* *GJS* *AHU* *ZVE* *ZVD*** ATLAS PORTFÖY YÖ


***GLM******TOG******GUG******AHN******ZVB******GCD******ALA******ABG******DFI******AHI******AP2******GJS******AHU******ZVE******ZVD*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar [AHI, AHU, AHN, ZVB, GCD, DFI, GLM, ABG, AP2, ZVE, ZVD, GJS, GUG, TOG]
Türkçe
Genel Açıklama

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Açıklamalar

27.01.2023 tr. 2023/7 nl. Yönetim Kurulu Kararı ile, Atlas Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu ve yöneticisi olduğu aşağıda belirtilen yatırım fonları, 2023 yılı bağımsız denetimi için ANY Partners Bağımsız Denetim Anonim Şirketi ile sözleşme imzalanmasına karar verilmiştir.   - Atlas Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (AHI),  - Atlas Portföy Birinci Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu (AHU),  - Atlas Portföy Serbest (Döviz) Fonu (AHN)  - Atlas Portföy Serbest (TL) Fon (ZVB)  - Atlas Portföy Ufuk Serbest Fonu (GCD) - Atlas Portföy İkinci Serbest (TL) Fon (DFI)  - Atlas Portföy Üçüncü Serbest (TL) Fon (GLM)  - Atlas Portföy Dördüncü Serbest (TL) Fon (ABG)  - Atlas Portföy Beşinci Serbest (TL) Fon (AP2)  - Atlas Portföy Yönetimi A.Ş. A&AK Gayrimenkul Yatırım Fonu (ZVE) - Atlas Portföy Yönetimi A.Ş. Esta Gayrimenkul Yatırım Fonu (ZVD) - Atlas Portföy Yönetimi A.Ş. Sağlam Gayrimenkul Yatırım Fonu (GJS) - Atlas Portföy Yönetimi A.Ş. Güney Gayrimenkul Yatırım Fonu (GUG) - Atlas Portföy Yönetimi A.Ş. Teknoloji Odaklı Girişim Sermayesi Yatırım Fonu (TOG)



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1113744


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KONYA 3.586,90 13.389.898 % 10,00  
OYAKC 30,14 177.362.860 % 10,00  
CMBTN 613,00 2.733.980 % 9,99  
NIBAS 19,04 2.998.438 % 9,99  
AFYON 9,48 21.541.812 % 9,98  
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10:27 Alış Satış %  
Dolar 18,8537 18,8561 % 0,04  
Euro 20,2174 20,2271 % 0,34  
Sterlin 22,6507 22,7642 % 0,19  
Frank 20,3687 20,4914 % 0,25  
Riyal 5,0119 5,0371 % 0,05  
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10:27 Alış Satış %  
Altın Ons 1.839 1.839 1,51  
Altın Gr. 1.114 1.114 0,46  
Cumhuriyet 7.517 7.631 -117,00  
Tam 7.568 7.639 4,00  
Yarım 3.697 3.738 2,00  
Çeyrek 1.849 1.869 1,00  
Gümüş.Ons 21,64 21,66 -0,01  
Gümüş Gr. 13,11 13,13 -0,00  
B. Petrol 85,98 85,98 0,60  
Seans Raporu 10:27
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