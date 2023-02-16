***GLM* *TOG* *GUG* *AHN* *ZVB* *GCD* *ALA* *ABG* *DFI* *AHI* *AP2* *GJS* *AHU* *ZVE* *ZVD*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***GLM******TOG******GUG******AHN******ZVB******GCD******ALA******ABG******DFI******AHI******AP2******GJS******AHU******ZVE******ZVD*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar [AHI, AHU, AHN, ZVB, GCD, DFI, GLM, ABG, AP2, ZVE, ZVD, GJS, GUG, TOG]TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalar27.01.2023 tr. 2023/7 nl. Yönetim Kurulu Kararı ile, Atlas Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu ve yöneticisi olduğu aşağıda belirtilen yatırım fonları, 2023 yılı bağımsız denetimi için ANY Partners Bağımsız Denetim Anonim Şirketi ile sözleşme imzalanmasına karar verilmiştir. - Atlas Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (AHI), - Atlas Portföy Birinci Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu (AHU), - Atlas Portföy Serbest (Döviz) Fonu (AHN) - Atlas Portföy Serbest (TL) Fon (ZVB) - Atlas Portföy Ufuk Serbest Fonu (GCD) - Atlas Portföy İkinci Serbest (TL) Fon (DFI) - Atlas Portföy Üçüncü Serbest (TL) Fon (GLM) - Atlas Portföy Dördüncü Serbest (TL) Fon (ABG) - Atlas Portföy Beşinci Serbest (TL) Fon (AP2) - Atlas Portföy Yönetimi A.Ş. A&AK Gayrimenkul Yatırım Fonu (ZVE) - Atlas Portföy Yönetimi A.Ş. Esta Gayrimenkul Yatırım Fonu (ZVD) - Atlas Portföy Yönetimi A.Ş. Sağlam Gayrimenkul Yatırım Fonu (GJS) - Atlas Portföy Yönetimi A.Ş. Güney Gayrimenkul Yatırım Fonu (GUG) - Atlas Portföy Yönetimi A.Ş. Teknoloji Odaklı Girişim Sermayesi Yatırım Fonu (TOG)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1113744BIST