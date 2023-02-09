***GLM* *ZVB* *GCD* *ALA* *ABG* *DFI* *AHI* *AP2*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***GLM******ZVB******GCD******ALA******ABG******DFI******AHI******AP2*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar [AHI, ZVB, GCD, DFI, GLM, ABG, AP2]TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu Karar Organının 08.02.2023 tarih ve 7/158 sayılı kararı doğrultusunda, kurucusu olduğumuz aşağıda unvanlarına yer verilen fonların pay fiyatı hesaplaması ile katılma payı alım satım işlemleri durdurulmuştur.- Atlas Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (AHI)- Atlas Portföy Serbest (TL) Fon (ZVB)- Atlas Portföy Ufuk Serbest Fonu (GCD)- Atlas Portföy İkinci Serbest (TL) Fon (DFI)- Atlas Portföy Üçüncü Serbest (TL) Fon (GLM)- Atlas Portföy Dördüncü Serbest (TL) Fon (ABG)- Atlas Portföy Beşinci Serbest (TL) Fon (AP2)Pay alım / satım işlemleri durdurulan yatırım fonlarımızın değerleme tarihi 08.02.2023 olan pay alım / satım talimatlarının gerçekleştirilmesinde değerleme tarihi olarak BİST Pay Piyasasının açıldığı ilk gün dikkate alınacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1111864BIST