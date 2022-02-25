***GLRYH* *A1CAP* *ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GLRYH******A1CAP******ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [GLRYH]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar25.02.2022 tarihli Yönetim Kurulu kararımız ile Güler Yatırım Holding A.Ş.nin kendi paylarında gerçekleştirmesi öngörülen emirlerin şirketimiz tarafından kabul edilmesine karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004686BIST