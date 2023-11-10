***GLRYH* *A1CAP* *ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GLRYH******A1CAP******ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [GLRYH]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 10.11.2023 tarihli yönetim kurulu toplantısında paylarının %100'ünü haiz hakim ortağı A1 Capital Yatırım Menkul Değerler AŞ olan, 500.000.000.-TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 100.000.000.-TL başlangıç sermayeli "A1 Capital Portföy Yönetimi AŞ" unvanıyla bir portföy yönetim şirketi kurulmasına karar verilmiş olup, adı geçen şirketin kuruluşuna izin verilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur.Kamuoyunun bilgilerine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1217088BIST