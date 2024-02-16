***GLRYH* *A1CAP* *ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GLRYH******A1CAP******ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [GLRYH]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 16.02.2024 (bugün) tarihli yönetim kurulu toplantısında paylarının %99'unu haiz ortağı A1 Capital Yatırım Menkul Değerler AŞ.ne, %1'ini haiz ortağı ise Murat GÜLER'e ait olmak üzere, 1.500.000.000.-TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 300.000.000.-TL başlangıç sermayeli "A1 Capital Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı AŞ" unvanıyla bir girişim sermayesi yatırım ortaklığı şirketi kurulmasına karar verilmiş olup, adı geçen şirketin kuruluşuna izin verilmesi amacıyla, Sermaye Piyasası Kurulu'na bugün başvuruda bulunulmuştur.Kamuoyunun bilgilerine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1250140BIST