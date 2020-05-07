***GLRYH* *A1CAP* *ACP*** GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması
07.05.2020 19:22
***GLRYH******A1CAP******ACP*** GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması )
İlgili Şirketler [A1CAP, ACP]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
İşleme Konu Ortaklık
GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
İşlemi Gerçekleştiren Ortaklık
A1 CAPİTAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
İlgili Geri Alım Programının Tarihi
28.02.2020-18.03.2020
Bildirim İçeriği
Geri Alınan Payların Satışı Tablosu
Açıklamalar
28.02.2020 - 18.03.2020 Tarihleri arasında geri alım programından elde edilen paylardan 250.000 Lot satışı 07.05.2020 tarihinde gerçekeşmiştir.
İşlemlerin detaylarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.
Geri Alınan Payların Satışı Tablosu
İşleme Konu Pay Kodu İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) İşleme Konu Payların Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Kalan Payların Sermaye Oranı (%) Gerçekleşen Kazanç/Kayıp Tutarı (TL) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
GLRYH 07/05/2020 250.000 % 0,83 15,21 % 2,5 3.450.000 -
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843455
BIST
18:0598.399
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -172,65
|Açılış
|: 98.580
|
|Önceki Kapanış
|: 98.571
|
99.273
En Düşük
97.800
18:057,1447
En Yüksek
|Değişim
|: -0,76%
|| -0,0545
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,2700
En Düşük
7,0706
18:057,7500
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,0243
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,8587
En Düşük
7,6310
18:05390,69
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,39
|Açılış
|: 390,69
|
|Önceki Kapanış
|: 390,30
|
396,23
En Düşük
385,35
BIST En Aktif Hisseler
|ALKIM
|11,99
|138.250.045
|% 10,05
|
|PAGYO
|5,39
|16.893.351
|% 10,00
|
|DGGYO
|5,28
|12.809.061
|% 10,00
|
|ARTI
|2,42
|226.810
|% 10,00
|
|KUTPO
|14,52
|13.976.166
|% 10,00
|
|GEDIK
|20,76
|30.460.395
|% -9,19
|
|COSMO
|3,10
|439.988
|% -8,55
|
|IZMDC
|9,80
|26.309.179
|% -7,98
|
|RAYSG
|7,39
|58.042.107
|% -5,62
|
|FRIGO
|13,30
|414.485
|% -5,00
|
|KRDMD
|2,60
|1.342.134.168
|% 4,84
|
|GARAN
|8,02
|1.180.299.564
|% -0,62
|
|SASA
|9,38
|656.126.446
|% 4,57
|
|THYAO
|10,60
|645.387.252
|% 0,38
|
|TSPOR
|5,51
|488.291.860
|% 5,96
|
|KRDMD
|2,60
|1.342.134.168
|% 4,84
|
|YKBNK
|2,13
|333.724.444
|% 0,95
|
|GARAN
|8,02
|1.180.299.564
|% -0,62
|
|GUSGR
|3,11
|376.427.773
|% -2,51
|
|PETKM
|3,59
|391.583.808
|% 0,56
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7476
|8,7915
|% -1,26
|
|Frank
|7,2609
|7,3046
|% -1,30
|
|Riyal
|1,8869
|1,8964
|% -1,25
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.709
|1.710
|23,62
|
|Altın Gr.
|390
|391
|0,34
|
|Cumhuriyet
|2.498
|2.555
|5,50
|
|Tam
|2.572
|2.621
|5,60
|
|Yarım
|1.255
|1.281
|2,70
|
|Çeyrek
|626
|641
|1,40
|
|Gümüş.Ons
|15,20
|15,25
|0,38
|
|Gümüş Gr.
|3,48
|3,49
|0,04
|
|B. Petrol
|30,55
|30,55
|0,83
|
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