***GLRYH* *A1CAP* *ACP*** GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması
08.05.2020 18:12
***GLRYH******A1CAP******ACP*** GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması )
İlgili Şirketler [A1CAP, ACP]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
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Hayır (No)
İşleme Konu Ortaklık
GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
İşlemi Gerçekleştiren Ortaklık
A1 CAPİTAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
İlgili Geri Alım Programının Tarihi
28.02.2020-18.03.2020
Bildirim İçeriği
Geri Alınan Payların Satışı Tablosu
Açıklamalar
28.02.2020 - 18.03.2020 Tarihleri arasında geri alım programından elde edilen paylardan 750.000 Lot satışı 08.05.2020 tarihinde gerçekeşmiştir.
İşlemlerin detaylarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.
Geri Alınan Payların Satışı Tablosu
İşleme Konu Pay Kodu İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) İşleme Konu Payların Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Kalan Payların Sermaye Oranı (%) Gerçekleşen Kazanç/Kayıp Tutarı (TL) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
GLRYH 08/05/2020 750.000 % 2,5 16,73 % 0 11.498.281,15 -
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843755
BIST
18:0597.845
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -553,61
|Açılış
|: 98.903
|
|Önceki Kapanış
|: 98.399
|
99.514
En Düşük
97.672
18:057,1118
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0190
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,1708
En Düşük
7,0621
18:057,7257
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0361
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,7774
En Düşük
7,6416
18:05391,01
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -1,84
|Açılış
|: 391,01
|
|Önceki Kapanış
|: 392,85
|
396,42
En Düşük
389,39
BIST En Aktif Hisseler
|YONGA
|19,03
|226.819
|% 10,00
|
|SODSN
|29,04
|139.566
|% 10,00
|
|CMBTN
|48,90
|6.019.099
|% 9,99
|
|GLRYH
|16,73
|65.639.230
|% 9,99
|
|KUTPO
|15,97
|6.162.903
|% 9,99
|
|SEYKM
|12,81
|49.969.905
|% -9,98
|
|IPEKE
|12,93
|292.455.194
|% -9,90
|
|MERIT
|19,99
|221.140
|% -8,72
|
|PAPIL
|13,65
|66.960.960
|% -8,39
|
|CEOEM
|3,69
|46.988.732
|% -6,58
|
|KRDMD
|2,43
|1.105.259.305
|% -6,54
|
|GARAN
|7,86
|933.860.474
|% -2,00
|
|HALKB
|5,44
|688.246.259
|% 4,82
|
|ISFIN
|3,55
|668.061.930
|% 6,29
|
|AFYON
|2,85
|629.896.616
|% 2,52
|
|KRDMD
|2,43
|1.105.259.305
|% -6,54
|
|IHLGM
|1,10
|242.535.571
|% 3,77
|
|AFYON
|2,85
|629.896.616
|% 2,52
|
|YKBNK
|2,10
|433.935.519
|% -1,41
|
|ISFIN
|3,55
|668.061.930
|% 6,29
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,8128
|8,8570
|% 0,46
|
|Frank
|7,3006
|7,3446
|% 0,23
|
|Riyal
|1,8887
|1,8981
|% -0,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.710
|1.711
|-5,60
|
|Altın Gr.
|392
|392
|-0,84
|
|Cumhuriyet
|2.502
|2.560
|-8,90
|
|Tam
|2.576
|2.627
|-9,20
|
|Yarım
|1.257
|1.284
|-4,50
|
|Çeyrek
|627
|642
|-2,30
|
|Gümüş.Ons
|15,43
|15,46
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|3,54
|3,55
|0,03
|
|B. Petrol
|30,23
|30,23
|0,77
|
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