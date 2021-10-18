***GLRYH* *A1CAP* *ACP*** GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
18.10.2021 18:12
***GLRYH******A1CAP******ACP*** GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler [A1CAP, ACP]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
15.10.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
15.10.2021 tarihinde yaptığımız açıklamaya istinaden, Şirketimiz bağlı ortaklıklarından A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin halka açılması ve paylarının Borsa İstanbul A.Ş. nezdinde işlem görebilmesini, kayıtlı sermaye sistemine geçmesini ve ödenmiş sermayesinin tamamı iç kaynaklardan/geçmiş yıllar karlarından karşılanmak suretiyle 100.000.000 TL'den 75.000.000 TL artırılarak 175.000.000 TL'ye yükseltilmesini teminen esas sözleşme tadiline izin verilmesi amacıyla 18.10.2021 tarihinde (Bugün) Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971264
BIST
18:051.418
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 8,14
|Açılış
|: 1.411
|
|Önceki Kapanış
|: 1.410
|
1.419
En Düşük
1.408
18:059,3210
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,0599
|Açılış
|: 9,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2100
|
9,3356
En Düşük
9,2378
18:0510,8297
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 0,0830
|Açılış
|: 10,7800
|
|Önceki Kapanış
|: 10,6750
|
10,8486
En Düşük
10,7062
18:05529,32
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 2,93
|Açılış
|: 529,32
|
|Önceki Kapanış
|: 526,39
|
531,00
En Düşük
524,52
BIST En Aktif Hisseler18:05
|UZERB
|31,90
|1.180.109
|% 10,00
|
|FRIGO
|21,34
|23.296.177
|% 10,00
|
|KSTUR
|265,10
|650.025
|% 10,00
|
|PRKAB
|17,20
|128.824.108
|% 9,97
|
|TLMAN
|31,32
|49.898.842
|% 9,97
|
|CEOEM
|9,72
|239.026.416
|% -9,92
|
|KZBGY
|26,00
|139.847.723
|% -9,09
|
|LUKSK
|46,20
|18.613.170
|% -5,75
|
|BAYRK
|8,40
|36.315.327
|% -5,72
|
|RAYSG
|9,45
|1.681.791
|% -5,03
|
|GARAN
|8,80
|2.118.903.505
|% -1,46
|
|THYAO
|14,57
|1.037.190.142
|% -0,48
|
|TUPRS
|129,50
|1.014.633.668
|% 0,39
|
|KRDMD
|7,20
|999.198.853
|% 3,75
|
|SISE
|8,16
|913.010.818
|% 1,24
|
|GARAN
|8,80
|2.118.903.505
|% -1,46
|
|YKBNK
|2,35
|508.628.892
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,92
|341.912.507
|% 2,13
|
|ODAS
|1,44
|205.809.487
|% -0,69
|
|KRDMD
|7,20
|999.198.853
|% 3,75
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,3160
|9,3210
|% 0,65
|
|Euro
|10,8214
|10,8297
|% 0,77
|
|Sterlin
|12,7404
|12,8043
|% 0,36
|
|Frank
|10,0431
|10,1036
|% 0,49
|
|Riyal
|2,4755
|2,4879
|% 0,56
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.768
|1.768
|0,70
|
|Altın Gr.
|530
|530
|3,34
|
|Cumhuriyet
|3.500
|3.554
|34,00
|
|Tam
|3.485
|3.572
|35,20
|
|Yarım
|1.684
|1.728
|17,03
|
|Çeyrek
|845
|864
|8,51
|
|Gümüş.Ons
|23,22
|23,26
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,95
|6,96
|0,01
|
|B. Petrol
|84,69
|84,69
|-0,15
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 7, 72 artarak (% 0.51 ) 1, 523
-
17:57DOBUR
Yüzde 8.38 oranında artışla 30.02 lira fiyatla işlem gören hissede 156, 311 adet işlem
-
17:55OZKGY
Yüzde 6.90 oranında artışla 4.96 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 978, 867 adet işlem
-
17:55OZKGY
Yüzde 6.90 oranında artışla 4.96 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 978, 867 adet işlem
-
17:53XU100
Endeks 1, 417 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 54 üstünde . İşlem hacmi 14, 655.00 milyon TL de