***GLRYH* *A1CAP* *ATA* *ATAGY* *ACP*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
07.05.2020 09:28
***GLRYH******A1CAP******ATA******ATAGY******ACP*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
İlgili Şirketler [ATA, ATAGY, GLRYH, A1CAP, ACP]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılıyor olması ilgili kişilerin, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki diğer açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843236
BIST
18:0598.571
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 98.571
|
0
En Düşük
0
18:057,2373
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0381
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,2500
En Düşük
7,1808
18:057,8219
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,0476
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,8370
En Düşük
7,7461
18:05392,07
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 1,77
|Açılış
|: 392,07
|
|Önceki Kapanış
|: 390,30
|
393,11
En Düşük
389,29
BIST En Aktif Hisseler
|ALKIM
|66,10
|120.036.729
|% 498,08
|
|CMENT
|19,92
|8.047.317
|% 0,00
|
|DGATE
|8,70
|40.314.091
|% 0,00
|
|GUBRF
|15,65
|35.621.389
|% 0,00
|
|MAKTK
|1,54
|12.749.211
|% 0,00
|
|CMENT
|19,92
|8.047.317
|% 0,00
|
|DGATE
|8,70
|40.314.091
|% 0,00
|
|GUBRF
|15,65
|35.621.389
|% 0,00
|
|MAKTK
|1,54
|12.749.211
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,07
|67.746.488
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,48
|955.904.438
|% 0,00
|
|GARAN
|8,07
|694.508.266
|% 0,00
|
|TSPOR
|5,20
|582.470.658
|% 0,00
|
|GUSGR
|3,19
|546.904.860
|% 0,00
|
|KOZAA
|12,43
|526.383.667
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,48
|955.904.438
|% 0,00
|
|GUSGR
|3,19
|546.904.860
|% 0,00
|
|KARSN
|1,84
|318.443.078
|% 0,00
|
|GSRAY
|2,57
|384.394.322
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,11
|281.071.185
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,9392
|8,9841
|% 0,90
|
|Frank
|7,3962
|7,4408
|% 0,54
|
|Riyal
|1,9221
|1,9318
|% 0,59
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|392
|392
|1,98
|
|Cumhuriyet
|2.508
|2.562
|13,40
|
|Tam
|2.581
|2.629
|13,70
|
|Yarım
|1.260
|1.285
|6,70
|
|Çeyrek
|628
|643
|3,40
|
|Gümüş Gr.
|3,47
|3,48
|0,03
|