***GLRYH* *ACP*** GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması
05.05.2020 09:36
***GLRYH******ACP*** GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması )
İlgili Şirketler [ACP]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
İşleme Konu Ortaklık
GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
İşlemi Gerçekleştiren Ortaklık
A1 CAPİTAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
İlgili Geri Alım Programının Tarihi
28.02.2020-18.03.2020
Bildirim İçeriği
Geri Alınan Payların Satışı Tablosu
Açıklamalar
28.02.2020 - 18.03.2020 Tarihleri arasında geri alım programından elde edilen payların satışı 04.05.2020 tarihinde gerçekeşmiştir.
İşlemlerin detaylarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.
Geri Alınan Payların Satışı Tablosu
İşleme Konu Pay Kodu İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) İşleme Konu Payların Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Kalan Payların Sermaye Oranı (%) Gerçekleşen Kazanç/Kayıp Tutarı (TL) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
GLRYH 04/05/2020 1.000.000 % 3,333 11,44 % 6,667 9.988.465,2 -
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842470
BIST
11:1499.342
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 499,30
|Açılış
|: 99.634
|
|Önceki Kapanış
|: 98.842
|
99.791
En Düşük
99.122
11:147,0524
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0078
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,0625
En Düşük
7,0234
11:147,6996
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0129
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,7132
En Düşük
7,6553
11:14386,50
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 1,11
|Açılış
|: 386,50
|
|Önceki Kapanış
|: 385,39
|
388,17
En Düşük
382,71
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|27,06
|2.810.452
|% 10,00
|
|IZTAR
|4,73
|1.305.479
|% 10,00
|
|CASA
|17,74
|190.918
|% 9,98
|
|GLRYH
|12,58
|1.879.729
|% 9,97
|
|EKIZ
|11,80
|353.740
|% 9,97
|
|TKURU
|10,94
|79.096
|% -9,96
|
|AYCES
|22,30
|47.053
|% -9,94
|
|HALKS
|3,69
|200.352
|% -9,78
|
|RODRG
|2,02
|693.151
|% -9,01
|
|MMCAS
|1,25
|62.543
|% -8,76
|
|PETUN
|23,60
|269.597.196
|% -4,92
|
|GARAN
|8,27
|210.111.917
|% 1,22
|
|AFYON
|2,81
|203.516.017
|% -4,42
|
|KRDMD
|2,25
|190.203.263
|% 4,17
|
|PGSUS
|52,95
|183.583.421
|% -4,59
|
|KRDMD
|2,25
|190.203.263
|% 4,17
|
|AFYON
|2,81
|203.516.017
|% -4,42
|
|GSRAY
|2,68
|163.958.697
|% -3,60
|
|KARSN
|1,79
|68.479.833
|% -1,65
|
|GUSGR
|2,97
|110.413.894
|% 2,77
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7756
|8,8196
|% 0,43
|
|Frank
|7,2826
|7,3265
|% 0,23
|
|Riyal
|1,8737
|1,8831
|% 0,27
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.700
|1.701
|-1,39
|
|Altın Gr.
|386
|387
|1,22
|
|Cumhuriyet
|2.477
|2.530
|4,40
|
|Tam
|2.554
|2.592
|4,50
|
|Yarım
|1.238
|1.267
|2,20
|
|Çeyrek
|621
|634
|1,10
|
|Gümüş.Ons
|14,83
|14,86
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,38
|3,39
|0,03
|
|B. Petrol
|28,84
|28,84
|1,64
|