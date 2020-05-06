***GLRYH* *ACP*** GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması
06.05.2020 08:55
***GLRYH******ACP*** GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması )
İlgili Şirketler [ACP]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
İşleme Konu Ortaklık
GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
İşlemi Gerçekleştiren Ortaklık
A1 CAPİTAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
İlgili Geri Alım Programının Tarihi
28.02.2020-18.03.2020
Bildirim İçeriği
Geri Alınan Payların Satışı Tablosu
Açıklamalar
28.02.2020 - 18.03.2020 Tarihleri arasında geri alım programından elde edilen paylardan 625.000 Lot satışı 05.05.2020 tarihinde gerçekeşmiştir.
İşlemlerin detaylarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.
Geri Alınan Payların Satışı Tablosu
İşleme Konu Pay Kodu İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) İşleme Konu Payların Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Kalan Payların Sermaye Oranı (%) Gerçekleşen Kazanç/Kayıp Tutarı (TL) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
GLRYH 05/05/2020 625.000 % 2,083 12,58 % 4,583 6.988.392,5 -
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842895
BIST
18:0598.738
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 99.634
|
|Önceki Kapanış
|: 98.738
|
99.791
En Düşük
97.880
18:057,0852
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0110
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,0939
En Düşük
7,0607
18:057,6738
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0039
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6936
En Düşük
7,6497
18:05387,82
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,63
|Açılış
|: 387,82
|
|Önceki Kapanış
|: 388,45
|
389,43
En Düşük
387,10
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|27,06
|4.594.680
|% 10,00
|
|MEGAP
|2,75
|742.653
|% 10,00
|
|MEGAP
|2,75
|742.653
|% 10,00
|
|UZERB
|3,19
|247.683
|% 10,00
|
|FRIGO
|13,09
|357.675
|% 10,00
|
|PETUN
|22,34
|489.264.523
|% -9,99
|
|ULUUN
|10,29
|404.707.449
|% -9,97
|
|ETILR
|2,44
|731.999
|% -9,96
|
|TKURU
|10,94
|399.671
|% -9,96
|
|RODRG
|2,00
|1.022.509
|% -9,91
|
|GARAN
|8,14
|792.784.213
|% -0,37
|
|TSPOR
|5,73
|645.317.216
|% -1,72
|
|ASELS
|27,06
|607.487.218
|% 2,66
|
|KRDMD
|2,26
|596.510.977
|% 4,63
|
|PETUN
|22,34
|489.264.523
|% -9,99
|
|KRDMD
|2,26
|596.510.977
|% 4,63
|
|GSRAY
|2,66
|469.905.982
|% -4,32
|
|AFYON
|2,78
|449.842.976
|% -5,44
|
|DOHOL
|1,88
|255.328.364
|% 2,17
|
|ODAS
|1,81
|209.968.541
|% 0,56
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7775
|8,8215
|% 0,00
|
|Frank
|7,2516
|7,2953
|% 0,03
|
|Riyal
|1,8794
|1,8888
|% -0,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.704
|1.705
|-0,68
|
|Altın Gr.
|388
|388
|-0,74
|
|Cumhuriyet
|2.481
|2.538
|-2,10
|
|Tam
|2.558
|2.600
|-2,10
|
|Yarım
|1.240
|1.271
|-1,00
|
|Çeyrek
|622
|636
|-0,50
|
|Gümüş.Ons
|15,08
|15,12
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|3,42
|3,43
|0,02
|
|B. Petrol
|30,71
|30,71
|-0,26
|
Seans Raporu
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17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -79, 92 kaybederek (% -0.07 ) 115, 726
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17:57ALKIM
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