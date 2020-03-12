***GLRYH* *ACP*** GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim









***GLRYH******ACP*** GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Geri Alınan Paylara İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili Şirketler ACPGeri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık A1 CAPİTAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş., İCG FİNANSAL DANIŞMANLIK A.Ş.Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.Geri Alım İşleminin Niteliği Geri Alım Programı ÇerçevesindeYönetim Kurulu Karar Tarihi 28.02.2020Varsa Geri Alım Programının Uygulanacağı Süre -Geri Alıma Konu Azami Pay Sayısı 3.000.000Geri Alım İçin Ayrılan Fonun Toplam Tutarı (TL) 6.000.000Geri Alım İşlemlerinin Detaylarıİşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Program Çerçevesinde Daha Önce Geri Alınan Payların Nominal Tutarı (TL) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlarB Grubu, GLRYH, TREBSKY00016 10.03.2020 100.000 0,333 1,49 0 YOKTURB Grubu, GLRYH, TREBSKY00016 10.03.2020 100.000 0,333 1,48 100.000 YOKTURB Grubu, GLRYH, TREBSKY00016 10.03.2020 57.203 0,19 1,47 200.000 YOKTURB Grubu, GLRYH, TREBSKY00016 11.03.2020 100.000 0,333 1,44 257.203 YOKTURB Grubu, GLRYH, TREBSKY00016 11.03.2020 337.096 1,112 1,45 357.203 YOKTURB Grubu, GLRYH, TREBSKY00016 11.03.2020 100.000 0,333 1,46 694.299 YOKTURB Grubu, GLRYH, TREBSKY00016 11.03.2020 42.797 0,142 1,47 794.299 YOKTURB Grubu, GLRYH, TREBSKY00016 12.03.2020 28.466 0,094 1,38 837.096 YOKTURB Grubu, GLRYH, TREBSKY00016 12.03.2020 194.390 0,647 1,39 865.562 YOKTURB Grubu, GLRYH, TREBSKY00016 12.03.2020 352.976 1,176 1,4 1.059.952 YOKTURB Grubu, GLRYH, TREBSKY00016 12.03.2020 879.635 2,932 1,41 1.412.928 YOKTUREk AçıklamalarBağlı Ortaklığımız, A1 CAPİTAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'nin şirketimiz paylarını geri alım programı çerçevesinde alımına ilişkin bildirimdir.12.03.2020 tarihinde Güler Yatırım Holding A.Ş. payları ile ilgili olarak 1.38-1.41 TL fiyat aralığından 1.455.467 adet alış işlemi bağlı ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bağlı ortaklığımızın Güler Yatırım Holding A.Ş. sermayesinde sahip olduğu payı 12.03.2020 tarihi itibariyle %7.642 sınırına ulaşmıştır.Not: 12.03.2020 18:48:35 de yayınladığımız bidirimde ek açıklamada yer alan tarih düzeltilerek tekrar gönderilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827749BIST