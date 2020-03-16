***GLRYH* *ACP*** GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim









***GLRYH******ACP*** GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Geri Alım Programı GüncellemesiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili Şirketler ACPDüzeltme Nedeni Şirket Yönetim Kurulu 28.02.2020 Tarihli kararı ile , Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21 Temmuz ve 25 Temmuz 2016 tarihli basın duyurularında verilen izine istinaden Şirketimizin borsada kendi paylarının Bağlı ortaklıkları aracılığı ile geri alımının gerçekleştirmesi için , azami 6.000.000 TL fon tutarı ile , azami 3.000.0000 TL nominal değerli payların geri alınmasına karar vermiş olup, bugüne kadar toplam 3.000.000 TL nominal değerli pay alınmıştır. Şirket Yönetim Kurulu ülkemiz ve Dünya genelinde yaşananan gelişmeler nedeni ile geri alım programına devam edilmesine ve Bu kapsamda, azami fon tutarı ile azami pay sayısının aşağıdaki şekilde güncellenmesine 1) Pay geri alımı için ayrılabilecek azami fon tutarının12.000.000.000 TL (on iki milyon Türk Lirası) olarak belirlenmesine, 2) Pay geri alımına konu olabilecek azami pay sayısının 6.000.000 TL (altı milyon Türk Lirası) nominal değerli olarak belirlenmesine, oy birliği ile karar verilmiştir.Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık A1 CAPİTAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş., İCG FİNANSAL DANIŞMANLIK A.Ş.Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.Geri Alım İşleminin Niteliği Geri Alım Programı ÇerçevesindeYönetim Kurulu Karar Tarihi 16.03.2020Varsa Geri Alım Programının Uygulanacağı Süre -Geri Alıma Konu Azami Pay Sayısı 6.000.000Geri Alım İçin Ayrılan Fonun Toplam Tutarı (TL) 12.000.000Geri Alım İşlemlerinin Detaylarıİşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Program Çerçevesinde Daha Önce Geri Alınan Payların Nominal Tutarı (TL) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlarB Grubu, GLRYH, TREBSKY00016 10.03.2020 100.000 0,333 1,49 0 YOKTURB Grubu, GLRYH, TREBSKY00016 10.03.2020 100.000 0,333 1,48 100.000 YOKTURB Grubu, GLRYH, TREBSKY00016 10.03.2020 57.203 0,19 1,47 200.000 YOKTURB Grubu, GLRYH, TREBSKY00016 11.03.2020 100.000 0,333 1,44 257.203 YOKTURB Grubu, GLRYH, TREBSKY00016 11.03.2020 337.096 1,112 1,45 357.203 YOKTURB Grubu, GLRYH, TREBSKY00016 11.03.2020 100.000 0,333 1,46 694.299 YOKTURB Grubu, GLRYH, TREBSKY00016 11.03.2020 42.797 0,142 1,47 794.299 YOKTURB Grubu, GLRYH, TREBSKY00016 12.03.2020 28.466 0,094 1,38 837.096 YOKTURB Grubu, GLRYH, TREBSKY00016 12.03.2020 194.390 0,647 1,39 865.562 YOKTURB Grubu, GLRYH, TREBSKY00016 12.03.2020 352.976 1,176 1,4 1.059.952 YOKTURB Grubu, GLRYH, TREBSKY00016 12.03.2020 879.635 2,932 1,41 1.412.928 YOKTURB Grubu, GLRYH, TREBSKY00016 13.03.2020 287.521 0,958 1,4 2.292.563 YOKTUREk AçıklamalarŞirket Yönetim Kurulu 28.02.2020 Tarihli kararı ile , Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21 Temmuz ve 25 Temmuz 2016 tarihli basın duyurularında verilen izine istinaden Şirketimizin borsada kendi paylarının Bağlı ortaklıkları aracılığı ile geri alımının gerçekleştirmesi için , azami 6.000.000 TL fon tutarı ile , azami 3.000.0000 TL nominal değerli payların geri alınmasına karar vermiş olup, bugüne kadar toplam 3.000.000 TL nominal değerli pay alınmıştır.Şirket Yönetim Kurulu Ülkemiz ve Dünya genelinde yaşananan gelişmeler nedeni ile geri alım programına devam edilmesine ve Bu kapsamda, azami fon tutarı ile azami pay sayısının aşağıdaki şekilde güncellenmesine1) Pay geri alımı için ayrılabilecek azami fon tutarının12.000.000.000 TL (on iki milyon Türk Lirası) olarak belirlenmesine,2) Pay geri alımına konu olabilecek azami pay sayısının 6.000.000 TL (altı milyon Türk Lirası) nominal değerli olarak belirlenmesine,oy birliği ile karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/829254BIST