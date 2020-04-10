***GLRYH* *ACP*** GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim









***GLRYH******ACP*** GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Geri Alım Programının SonlandırılmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili Şirketler ACPGeri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık A1 CAPİTAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş., İCG FİNANSAL DANIŞMANLIK A.Ş.Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.Geri Alım İşleminin Niteliği Geri Alım Programı ÇerçevesindeYönetim Kurulu Karar Tarihi 16.03.2020Varsa Geri Alım Programının Uygulanacağı Süre -Geri Alıma Konu Azami Pay Sayısı 6.000.000Geri Alım İçin Ayrılan Fonun Toplam Tutarı (TL) 12.000.000Geri Alım İşlemlerinin Detaylarıİşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Program Çerçevesinde Daha Önce Geri Alınan Payların Nominal Tutarı (TL) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlarB Grubu, GLRYH, TREBSKY00016 10.03.2020 100.000 0,333 1,49 0 YOKTURB Grubu, GLRYH, TREBSKY00016 10.03.2020 100.000 0,333 1,48 100.000 YOKTURB Grubu, GLRYH, TREBSKY00016 10.03.2020 57.203 0,19 1,47 200.000 YOKTURB Grubu, GLRYH, TREBSKY00016 11.03.2020 100.000 0,333 1,44 257.203 YOKTURB Grubu, GLRYH, TREBSKY00016 11.03.2020 337.096 1,112 1,45 357.203 YOKTURB Grubu, GLRYH, TREBSKY00016 11.03.2020 100.000 0,333 1,46 694.299 YOKTURB Grubu, GLRYH, TREBSKY00016 11.03.2020 42.797 0,142 1,47 794.299 YOKTURB Grubu, GLRYH, TREBSKY00016 12.03.2020 28.466 0,094 1,38 837.096 YOKTURB Grubu, GLRYH, TREBSKY00016 12.03.2020 194.390 0,647 1,39 865.562 YOKTURB Grubu, GLRYH, TREBSKY00016 12.03.2020 352.976 1,176 1,4 1.059.952 YOKTURB Grubu, GLRYH, TREBSKY00016 12.03.2020 879.635 2,932 1,41 1.412.928 YOKTURB Grubu, GLRYH, TREBSKY00016 13.03.2020 287.521 0,958 1,4 2.292.563 YOKTURB Grubu, GLRYH, TREBSKY00016 16.03.2020 359.577 1,198 1,4 2.580.084 YOKTURB Grubu, GLRYH, TREBSKY00016 16.03.2020 60.339 0,201 1,38 2.939.661 YOKTURB Grubu, GLRYH, TREBSKY00016 16.03.2020 281.521 0,938 1,36 3.000.000 YOKTURB Grubu, GLRYH, TREBSKY00016 16.03.2020 2.059 0,006 1,39 3.281.521 YOKTURB Grubu, GLRYH, TREBSKY00016 16.03.2020 85.062 0,283 1,4 3.283.580 YOKTURB Grubu, GLRYH, TREBSKY00016 17.03.2020 47.554 0,158 1,34 3.368.642 YOKTURB Grubu, GLRYH, TREBSKY00016 17.03.2020 31.358 0,104 1,35 3.416.196 YOKTURB Grubu, GLRYH, TREBSKY00016 17.03.2020 14.896 0,049 1,38 3.447.554 YOKTURGeri Alım İşleminin Sona Ermesiİşleme Konu Pay Geri Alım Dönemi Başlangıç Tarihi Geri Alım Dönemi Bitiş Tarihi Geri Alınan Paylar İçin Ödenmiş Olan Azami Bedel (TL/Adet) Geri Alınan Paylar İçin Ödenmiş Ortalama Bedel (TL/Adet) Geri Alımın Maliyeti (TL) Geri Alım Sürecinde Kullanılan Kaynak Geri Alınan Toplam Pay Sayısı Geri Alınan Payların Sermayeye Oranı (%)B Grubu, GLRYH, TREBSKY00016 10.03.2020 10.04.2020 1,49 1,41 4.939.143,96 12.000.000 3.500.808 11,669Geri Alım Programı Sonlandı mı? EvetEk AçıklamalarŞirket Yönetim Kurulunun 28.02.2020 ve 16.03.2020 Tarihli Kararları ile , Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21 Temmuz ve 25 Temmuz 2016 tarihli basın duyurularında verilen izine istinaden Şirketimizin borsada kendi paylarının Bağlı ortaklıkları aracılığı ile geri alım Programı gerçekleştirilmesine karar vermiş olup , bu süreçte bağlı ortaklığımız A1 Capital Yatırım Menkul Değereler A.Ş. aracılığı ile 3.000.000 adet , 4.255.931,15 Türk liralık hisse alımı ve yine Bağlı ortaklığımız İCG Finansal Danışmalık A.Ş. aracılığı 500.808 adet, 683.212,81 Türk liralık hisse alımı gerçekleştirilmiştir.Bugün itibari ile şirketimiz paylarında oluşan fiyat neticesinde Geri alım programının sonlandırılmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/837296BIST