***GLRYH* *AVC* *ATA* *INFO* *SANEL* *IYF* *ATAGY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
04.05.2020 09:18
***GLRYH******AVC******ATA******INFO******SANEL******IYF******ATAGY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
İlgili Şirketler [ATAGY, ATA, GLRYH, INFO, IYF, SANEL]
İlgili Fonlar [AVC]
Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılıyor olması ilgili kişilerin, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki diğer açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842124
BIST
10:3399.243
En Yüksek
|Değişim
|: -1,85%
|| -1.866,94
|Açılış
|: 100.254
|
|Önceki Kapanış
|: 101.110
|
100.254
En Düşük
98.909
10:337,0156
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0070
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,0443
En Düşük
6,9956
10:337,6713
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -0,0325
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,7090
En Düşük
7,6603
10:33385,25
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 1,74
|Açılış
|: 385,25
|
|Önceki Kapanış
|: 383,51
|
386,61
En Düşük
381,66
BIST En Aktif Hisseler
|GLRYH
|11,44
|1.811.158
|% 10,00
|
|KUTPO
|12,88
|11.997.307
|% 9,99
|
|OYAYO
|6,17
|10.407.158
|% 9,98
|
|YONGA
|13,00
|9.061
|% 9,98
|
|SODSN
|22,54
|30.497
|% 9,95
|
|ULUUN
|11,43
|847.877
|% -10,00
|
|DEVA
|14,58
|1.760.593
|% -10,00
|
|RAYSG
|6,48
|250.154
|% -10,00
|
|YBTAS
|5.662,80
|113.256
|% -10,00
|
|DARDL
|6,40
|795.238
|% -9,99
|
|AFYON
|2,85
|147.923.974
|% 6,34
|
|GSRAY
|2,64
|142.270.251
|% 2,33
|
|GARAN
|8,15
|125.573.825
|% -2,28
|
|TSPOR
|5,57
|117.692.908
|% 5,09
|
|THYAO
|10,49
|97.343.252
|% -1,87
|
|GSRAY
|2,64
|142.270.251
|% 2,33
|
|AFYON
|2,85
|147.923.974
|% 6,34
|
|ODAS
|1,73
|38.677.825
|% -3,35
|
|TSPOR
|5,57
|117.692.908
|% 5,09
|
|YKBNK
|2,05
|35.935.857
|% -2,38
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7167
|8,7604
|% -0,16
|
|Frank
|7,2650
|7,3088
|% 0,05
|
|Riyal
|1,8639
|1,8733
|% 0,20
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|386
|386
|2,64
|
|Cumhuriyet
|2.475
|2.528
|14,60
|
|Tam
|2.540
|2.590
|15,00
|
|Yarım
|1.237
|1.266
|7,30
|
|Çeyrek
|621
|633
|3,60
|
|Gümüş.Ons
|14,99
|15,02
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,39
|3,40
|0,02
|
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