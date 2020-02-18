***GLRYH*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
18.02.2020 15:03
***GLRYH*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [GLRYH]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GLRYH.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819854
BIST
15:42120.206
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -586,20
|Açılış
|: 120.451
|
|Önceki Kapanış
|: 120.792
|
120.451
En Düşük
119.528
15:426,0701
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0243
|Açılış
|: 6,0690
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0490
|
6,0735
En Düşük
6,0411
15:426,5655
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0143
|Açılış
|: 6,5650
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5550
|
6,5772
En Düşük
6,5466
15:42309,61
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 2,26
|Açılış
|: 309,61
|
|Önceki Kapanış
|: 307,35
|
310,30
En Düşük
307,15
BIST En Aktif Hisseler
|BOSSA
|12,22
|53.625.906
|% 15,28
|
|TSPOR
|6,40
|389.828.142
|% 14,49
|
|YESIL
|15,21
|38.502.661
|% 10,70
|
|HALKS
|2,75
|140.742
|% 10,00
|
|OSMEN
|8,78
|88.796
|% 9,75
|
|ISBIR
|551,10
|70.683
|% -8,13
|
|RAYSG
|4,33
|7.690.556
|% -7,87
|
|EGCYO
|0,38
|41.409
|% -7,32
|
|HUBVC
|36,78
|90.108.421
|% -7,07
|
|VKING
|3,86
|4.781.993
|% -6,99
|
|GSRAY
|3,58
|1.264.648.417
|% 3,77
|
|THYAO
|15,05
|1.216.692.545
|% -1,57
|
|ASELS
|29,28
|1.008.466.821
|% 1,17
|
|GUSGR
|3,00
|490.571.142
|% 4,53
|
|ODAS
|2,33
|466.324.239
|% -1,27
|
|GSRAY
|3,58
|1.264.648.417
|% 3,77
|
|ODAS
|2,33
|466.324.239
|% -1,27
|
|GUSGR
|3,00
|490.571.142
|% 4,53
|
|ISGYO
|2,01
|327.669.074
|% 1,01
|
|EKGYO
|1,66
|233.190.514
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8876
|7,9271
|% 0,65
|
|Frank
|6,1556
|6,1927
|% 0,29
|
|Riyal
|1,6132
|1,6213
|% 0,39
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.587
|1.587
|5,73
|
|Altın Gr.
|310
|310
|2,33
|
|Cumhuriyet
|2.051
|2.082
|14,00
|
|Tam
|2.043
|2.094
|13,83
|
|Yarım
|987
|1.013
|6,68
|
|Çeyrek
|495
|506
|3,35
|
|Gümüş.Ons
|17,84
|17,89
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|3,48
|3,49
|0,03
|
|B. Petrol
|56,47
|56,47
|-1,20
|
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