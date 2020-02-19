***GLRYH*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
19.02.2020 12:23
***GLRYH*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [GLRYH]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GLRYH.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820060
BIST
12:31119.760
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 186,19
|Açılış
|: 120.036
|
|Önceki Kapanış
|: 119.574
|
120.465
En Düşük
119.526
12:316,0666
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0004
|Açılış
|: 6,0680
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0720
|
6,0787
En Düşük
6,0595
12:316,5536
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0028
|Açılış
|: 6,5540
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5560
|
6,5684
En Düşük
6,5397
12:31313,78
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 1,05
|Açılış
|: 313,78
|
|Önceki Kapanış
|: 312,72
|
314,53
En Düşük
311,94
BIST En Aktif Hisseler
|BJKAS
|3,38
|287.846.270
|% 14,97
|
|RALYH
|8,76
|876
|% 14,96
|
|ISYAT
|2,63
|80.005.589
|% 10,50
|
|TSPOR
|7,14
|327.163.930
|% 10,02
|
|YBTAS
|4.480,00
|116.480
|% 9,53
|
|VERTU
|6,60
|22.323.160
|% -19,90
|
|EMNIS
|2,41
|9.640
|% -9,40
|
|GLBMD
|2,58
|4.131.399
|% -8,83
|
|KRSAN
|9,45
|8.458
|% -8,25
|
|EGCEY
|0,57
|20.299
|% -8,06
|
|GSRAY
|3,58
|525.831.299
|% 1,13
|
|ASELS
|29,28
|441.973.057
|% 0,34
|
|THYAO
|14,95
|438.151.074
|% -0,53
|
|TSPOR
|7,14
|327.163.930
|% 10,02
|
|BJKAS
|3,38
|287.846.270
|% 14,97
|
|GSRAY
|3,58
|525.831.299
|% 1,13
|
|CEMAS
|1,33
|172.594.028
|% 3,10
|
|MNDRS
|1,94
|213.417.719
|% -2,51
|
|ODAS
|2,30
|213.954.354
|% 0,88
|
|BJKAS
|3,38
|287.846.270
|% 14,97
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8565
|7,8959
|% -0,09
|
|Frank
|6,1426
|6,1796
|% -0,09
|
|Riyal
|1,6127
|1,6208
|% -0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.609
|1.609
|5,68
|
|Altın Gr.
|314
|314
|1,05
|
|Cumhuriyet
|2.079
|2.111
|20,00
|
|Tam
|2.069
|2.120
|19,64
|
|Yarım
|1.000
|1.026
|9,50
|
|Çeyrek
|501
|513
|4,75
|
|Gümüş.Ons
|18,36
|18,39
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|3,58
|3,59
|0,03
|
|B. Petrol
|58,17
|58,17
|0,42
|