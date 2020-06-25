***GLRYH*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
25.06.2020 10:02
***GLRYH*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GLRYH.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852773
BIST
12:13114.807
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 357,80
|Açılış
|: 114.392
|
|Önceki Kapanış
|: 114.449
|
114.861
En Düşük
113.420
12:136,8593
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0036
|Açılış
|: 6,8710
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8710
|
6,8599
En Düşük
6,8491
12:137,7097
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0088
|Açılış
|: 7,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7250
|
7,7264
En Düşük
7,7013
12:13388,58
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,32
|Açılış
|: 388,58
|
|Önceki Kapanış
|: 388,26
|
390,13
En Düşük
387,12
BIST En Aktif Hisseler
|NUGYO
|4,84
|28.947.856
|% 10,00
|
|ORGE
|6,34
|100.225.176
|% 9,88
|
|KSTUR
|52,95
|19.697
|% 8,06
|
|BASCM
|3,90
|179.693
|% 8,03
|
|KPHOL
|3,70
|12.436
|% 7,56
|
|HALKS
|4,16
|59.912
|% -9,96
|
|YKGYO
|4,25
|93.441.886
|% -9,19
|
|BAYRK
|7,87
|5.765.255
|% -6,31
|
|GUSGR
|4,43
|789.156.348
|% -5,74
|
|ALYAG
|1,21
|89.212
|% -5,47
|
|GUSGR
|4,43
|789.156.348
|% -5,74
|
|KRDMD
|3,08
|562.836.036
|% -1,91
|
|GARAN
|8,25
|512.263.520
|% 0,73
|
|HALKB
|6,36
|504.661.738
|% 3,75
|
|VAKBN
|5,17
|420.474.958
|% 1,77
|
|CEMAS
|1,48
|363.133.301
|% 3,50
|
|IEYHO
|0,90
|195.449.520
|% 1,12
|
|KRDMD
|3,08
|562.836.036
|% -1,91
|
|GUSGR
|4,43
|789.156.348
|% -5,74
|
|EKGYO
|1,92
|305.729.954
|% 1,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5017
|8,5443
|% 0,19
|
|Frank
|7,1999
|7,2432
|% 0,01
|
|Riyal
|1,8229
|1,8320
|% 0,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.763
|1.763
|1,43
|
|Altın Gr.
|389
|389
|0,89
|
|Cumhuriyet
|2.520
|2.540
|3,50
|
|Tam
|2.594
|2.606
|5,60
|
|Yarım
|1.260
|1.275
|2,70
|
|Çeyrek
|630
|638
|1,30
|
|Gümüş.Ons
|17,57
|17,61
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|3,88
|3,89
|0,03
|
|B. Petrol
|40,28
|40,28
|-0,03
|
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