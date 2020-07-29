***GLRYH*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
29.07.2020 10:00
***GLRYH*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [GLRYH]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GLRYH.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/862947
BIST
11:171.153
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,56
|Açılış
|: 1.156
|
|Önceki Kapanış
|: 1.153
|
1.160
En Düşük
1.130
11:176,9598
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0259
|Açılış
|: 7,0450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0550
|
6,9598
En Düşük
6,9132
11:178,1970
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 0,0615
|Açılış
|: 8,2350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2200
|
8,2011
En Düşük
8,1145
11:17437,36
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,50
|Açılış
|: 437,36
|
|Önceki Kapanış
|: 436,87
|
438,59
En Düşük
434,66
BIST En Aktif Hisseler
|KRGYO
|6,05
|27.038.459
|% 10,00
|
|BFREN
|1.181,50
|21.757.150
|% 10,00
|
|VKFYO
|11,88
|12.331.850
|% 10,00
|
|PKENT
|867,90
|872.240
|% 10,00
|
|QNBFB
|80,90
|36.495.257
|% 9,99
|
|NIBAS
|16,73
|4.546.637
|% -9,96
|
|UZERB
|4,04
|60.487
|% -9,82
|
|DARDL
|11,62
|535.763
|% -9,78
|
|EGCYO
|0,94
|145.126
|% -9,62
|
|ROYAL
|1,97
|46.886
|% -7,94
|
|ASELS
|36,92
|874.012.393
|% 1,21
|
|EKGYO
|2,23
|597.752.759
|% 0,45
|
|GUSGR
|6,12
|405.818.413
|% 2,68
|
|GARAN
|7,37
|356.017.335
|% -0,41
|
|KRDMD
|3,03
|294.251.408
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,23
|597.752.759
|% 0,45
|
|TSKB
|1,17
|135.831.979
|% 0,00
|
|IHLAS
|0,90
|87.828.358
|% 0,00
|
|KRDMD
|3,03
|294.251.408
|% 0,00
|
|GUSGR
|6,12
|405.818.413
|% 2,68
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,9792
|9,0242
|% 0,48
|
|Frank
|7,5646
|7,6101
|% 0,58
|
|Riyal
|1,8463
|1,8555
|% 0,22
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.958
|1.959
|0,06
|
|Altın Gr.
|437
|437
|0,44
|
|Cumhuriyet
|2.865
|2.900
|4,70
|
|Tam
|2.951
|2.983
|4,90
|
|Yarım
|1.432
|1.456
|2,40
|
|Çeyrek
|718
|729
|1,20
|
|Gümüş.Ons
|24,29
|24,33
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|5,42
|5,43
|-0,02
|
|B. Petrol
|43,88
|43,88
|0,27
|