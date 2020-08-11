***GLRYH*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.08.2020 10:00
***GLRYH*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GLRYH.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/867853
BIST
10:511.095
En Yüksek
|Değişim
|: 1,85%
|| 19,86
|Açılış
|: 1.082
|
|Önceki Kapanış
|: 1.076
|
1.096
En Düşük
1.082
10:517,3056
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -0,0321
|Açılış
|: 7,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4150
|
7,3506
En Düşük
7,2611
10:518,5861
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -0,0296
|Açılış
|: 8,6050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7100
|
8,6397
En Düşük
8,5105
10:51468,95
En Yüksek
|Değişim
|: -1,99%
|| -9,50
|Açılış
|: 468,95
|
|Önceki Kapanış
|: 478,45
|
478,90
En Düşük
467,84
BIST En Aktif Hisseler10:51
|MEGAP
|3,70
|254.745
|% 12,12
|
|MEGAP
|3,70
|254.745
|% 12,12
|
|RTALB
|62,70
|75.453.731
|% 10,00
|
|HALKS
|3,41
|45.854
|% 10,00
|
|KENT
|1.720,60
|313.149
|% 10,00
|
|RALYH
|18,08
|2.360.430
|% -9,96
|
|VKFYO
|8,50
|4.231.351
|% -9,96
|
|ROYAL
|2,17
|590.010
|% -9,96
|
|DOBUR
|23,58
|65.505
|% -9,93
|
|AKMGY
|42,90
|70.785
|% -6,21
|
|ASELS
|18,64
|557.490.191
|% 3,38
|
|EKGYO
|2,00
|290.431.855
|% 1,01
|
|GUSGR
|5,72
|178.694.836
|% 2,88
|
|SISE
|6,07
|157.300.823
|% 2,02
|
|BIMAS
|65,95
|146.025.883
|% 1,93
|
|EKGYO
|2,00
|290.431.855
|% 1,01
|
|KARSN
|3,08
|140.623.089
|% 5,12
|
|TSKB
|1,10
|41.472.362
|% 2,80
|
|YKBNK
|2,09
|77.639.283
|% 2,45
|
|GUSGR
|5,72
|178.694.836
|% 2,88
|
|10:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3011
|7,3056
|% -0,44
|
|Euro
|8,5796
|8,5861
|% -0,34
|
|Sterlin
|9,5122
|9,5599
|% -0,54
|
|Frank
|7,9417
|7,9896
|% -0,49
|
|Riyal
|1,9404
|1,9501
|% -0,54
|
|10:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.995
|1.995
|-32,66
|
|Altın Gr.
|469
|469
|-9,81
|
|Cumhuriyet
|3.215
|3.263
|-21,00
|
|Tam
|3.196
|3.279
|-21,17
|
|Yarım
|1.545
|1.586
|-10,24
|
|Çeyrek
|775
|793
|-5,12
|
|Gümüş.Ons
|28,19
|28,23
|-0,92
|
|Gümüş Gr.
|6,60
|6,61
|-0,28
|
|B. Petrol
|45,37
|45,37
|0,38
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