***GLRYH*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
25.08.2020 10:21
***GLRYH*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GLRYH.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870998
BIST
13:041.108
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,54
|Açılış
|: 1.114
|
|Önceki Kapanış
|: 1.108
|
1.118
En Düşük
1.100
13:047,3908
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0132
|Açılış
|: 7,4270
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4160
|
7,3990
En Düşük
7,3558
13:048,7485
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,0506
|Açılış
|: 8,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7350
|
8,7590
En Düşük
8,6716
13:04457,12
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,71
|Açılış
|: 457,12
|
|Önceki Kapanış
|: 457,83
|
460,40
En Düşük
456,18
BIST En Aktif Hisseler13:04
|INTEM
|14,30
|3.853.142
|% 10,00
|
|IZMDC
|19,60
|8.599.851
|% 9,99
|
|KENT
|371,00
|3.235.862
|% 9,99
|
|TKURU
|106,50
|284.994
|% 9,91
|
|CUSAN
|5,11
|30.707.750
|% 9,89
|
|BURVA
|55,00
|739.085
|% -6,78
|
|BURCE
|21,54
|994.952
|% -6,35
|
|DERAS
|9,00
|9.281.040
|% -6,25
|
|IZFAS
|3,05
|740.164
|% -5,57
|
|NIBAS
|15,35
|670.654
|% -5,25
|
|THYAO
|11,39
|862.666.092
|% 2,80
|
|PETKM
|4,17
|735.029.298
|% 0,72
|
|SASA
|15,76
|533.237.952
|% 5,77
|
|GUSGR
|6,58
|444.540.118
|% 2,17
|
|TUPRS
|83,95
|347.103.716
|% -0,42
|
|PETKM
|4,17
|735.029.298
|% 0,72
|
|EKGYO
|1,92
|287.830.305
|% -0,52
|
|YKBNK
|2,11
|283.225.608
|% -1,40
|
|GSRAY
|3,13
|346.921.013
|% 7,19
|
|BJKAS
|3,27
|277.046.346
|% 2,83
|
|13:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3881
|7,3908
|% 0,18
|
|Euro
|8,7426
|8,7485
|% 0,58
|
|Sterlin
|9,6665
|9,7149
|% 0,56
|
|Frank
|8,0967
|8,1455
|% 0,44
|
|Riyal
|1,9643
|1,9741
|% 0,11
|
|13:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.924
|1.924
|-4,63
|
|Altın Gr.
|457
|457
|-0,94
|
|Cumhuriyet
|3.043
|3.089
|-24,00
|
|Tam
|3.026
|3.103
|-26,05
|
|Yarım
|1.463
|1.501
|-12,60
|
|Çeyrek
|734
|750
|-6,30
|
|Gümüş.Ons
|26,44
|26,48
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|6,29
|6,29
|-0,03
|
|B. Petrol
|45,81
|45,81
|0,17
|