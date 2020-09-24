***GLRYH*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
24.09.2020 14:10
***GLRYH*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [GLRYH]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GLRYH.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876444
BIST
15:441.117
En Yüksek
|Değişim
|: 1,26%
|| 13,89
|Açılış
|: 1.099
|
|Önceki Kapanış
|: 1.103
|
1.118
En Düşük
1.097
15:447,6355
En Yüksek
|Değişim
|: -0,85%
|| -0,0654
|Açılış
|: 7,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7360
|
7,7185
En Düşük
7,5565
15:448,8933
En Yüksek
|Değişim
|: -0,92%
|| -0,0828
|Açılış
|: 8,9100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0050
|
9,0226
En Düşük
8,8062
15:44455,37
En Yüksek
|Değişim
|: -1,36%
|| -6,27
|Açılış
|: 455,37
|
|Önceki Kapanış
|: 461,64
|
463,62
En Düşük
451,28
BIST En Aktif Hisseler15:44
|CRFSA
|23,98
|22.216.477
|% 10,00
|
|BRYAT
|148,50
|59.818.375
|% 10,00
|
|HURGZ
|2,20
|7.885.315
|% 10,00
|
|AKMGY
|70,40
|3.274.726
|% 10,00
|
|UFUK
|14,74
|1.772.417
|% 10,00
|
|SONME
|16,74
|13.203.455
|% -10,00
|
|UTPYA
|10,80
|16.779.102
|% -10,00
|
|MEGAP
|11,34
|12.338.123
|% -10,00
|
|MEGAP
|11,34
|12.338.123
|% -10,00
|
|PKENT
|801,10
|301.963
|% -10,00
|
|GARAN
|6,95
|2.451.904.526
|% 5,62
|
|SISE
|6,82
|1.032.615.455
|% 0,44
|
|KRDMD
|3,28
|806.407.895
|% -0,30
|
|AKBNK
|5,00
|706.114.496
|% 5,04
|
|YKBNK
|2,11
|567.625.659
|% 4,46
|
|GARAN
|6,95
|2.451.904.526
|% 5,62
|
|YKBNK
|2,11
|567.625.659
|% 4,46
|
|KRDMD
|3,28
|806.407.895
|% -0,30
|
|ADESE
|2,40
|448.214.337
|% 3,90
|
|SKBNK
|1,57
|270.231.351
|% 1,95
|
|15:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6298
|7,6355
|% -0,85
|
|Euro
|8,8812
|8,8933
|% -0,92
|
|Sterlin
|9,7046
|9,7533
|% -0,73
|
|Frank
|8,2105
|8,2600
|% -1,15
|
|Riyal
|2,0291
|2,0392
|% -0,92
|
|15:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.852
|1.853
|-11,11
|
|Altın Gr.
|456
|456
|-5,51
|
|Cumhuriyet
|3.050
|3.080
|-47,00
|
|Tam
|3.025
|3.103
|-42,21
|
|Yarım
|1.462
|1.501
|-20,43
|
|Çeyrek
|733
|751
|-10,21
|
|Gümüş.Ons
|21,95
|21,99
|-0,80
|
|Gümüş Gr.
|5,42
|5,43
|-0,21
|
|B. Petrol
|41,56
|41,56
|-0,21
|
Seans Raporu
15:44
daha fazla
-
15:55IHGZT
Yüzde 7.18 oranında artışla 5.82 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 625, 553 adet işlem
-
15:54
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TKFEN, KOZAL, KRDMD
-
15:54XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 16, 03 artarak (% 1.59 ) 1, 026
-
15:54
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SUMAS, UZERB, VANGD, DARDL, UFUK, KERVN, BMELK, TKURU, YONGA, BRKO
-
15:54
Tabandan işlem gören hisse senetleri : MMCAS, AYES, COSMO, ARTI, MEGAP, MEGAP, EMNIS, MERIT, BEYAZ