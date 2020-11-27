***GLRYH*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
27.11.2020 10:00
***GLRYH*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GLRYH.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890238
BIST
18:051.342
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.342
|
0
En Düşük
0
18:057,8172
En Yüksek
|Değişim
|: -0,69%
|| -0,0545
|Açılış
|: 7,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0000
|
7,8884
En Düşük
7,8076
18:059,3341
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -0,0539
|Açılış
|: 9,3750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5000
|
9,4121
En Düşük
9,3210
18:05455,49
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -2,57
|Açılış
|: 455,49
|
|Önceki Kapanış
|: 458,05
|
459,85
En Düşük
455,37
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ALMAD
|2,50
|1.766.488
|% 0,00
|
|KUYAS
|2,34
|32.462.202
|% 0,00
|
|TEKTU
|1,81
|116.221.989
|% 0,00
|
|SISE
|7,03
|775.686.269
|% 0,00
|
|TBORG
|17,44
|6.072.580
|% 0,00
|
|ALMAD
|2,50
|1.766.488
|% 0,00
|
|KUYAS
|2,34
|32.462.202
|% 0,00
|
|MARKA
|6,41
|20.505.569
|% 0,00
|
|PKART
|11,45
|7.308.453
|% 0,00
|
|TSPOR
|4,35
|24.728.648
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,08
|818.043.571
|% 0,00
|
|PGSUS
|63,70
|741.990.516
|% 0,00
|
|ODAS
|3,63
|727.280.931
|% 0,00
|
|HLGYO
|3,45
|556.450.144
|% 0,00
|
|HALKB
|5,45
|466.198.916
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,08
|818.043.571
|% 0,00
|
|ODAS
|3,63
|727.280.931
|% 0,00
|
|HLGYO
|3,45
|556.450.144
|% 0,00
|
|IHYAY
|1,22
|126.575.009
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,27
|120.977.367
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8144
|7,8172
|% -0,69
|
|Euro
|9,3207
|9,3341
|% -0,57
|
|Sterlin
|10,4470
|10,4994
|% -0,31
|
|Frank
|8,6182
|8,6701
|% -0,32
|
|Riyal
|2,0831
|2,0936
|% -0,42
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.809
|1.809
|-0,16
|
|Altın Gr.
|456
|457
|-1,53
|
|Cumhuriyet
|3.056
|3.102
|-39,00
|
|Tam
|3.041
|3.120
|-37,86
|
|Yarım
|1.470
|1.509
|-18,31
|
|Çeyrek
|737
|755
|-9,16
|
|Gümüş.Ons
|23,17
|23,22
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|5,85
|5,86
|-0,05
|
|B. Petrol
|47,80
|47,80
|0,01
|