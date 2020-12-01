***GLRYH*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
01.12.2020 16:40
***GLRYH*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GLRYH.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890760
BIST
16:351.312
En Yüksek
|Değişim
|: 2,18%
|| 27,98
|Açılış
|: 1.302
|
|Önceki Kapanış
|: 1.284
|
1.312
En Düşük
1.288
16:357,8685
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0429
|Açılış
|: 7,8750
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8050
|
7,9176
En Düşük
7,7988
16:359,4264
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 0,0906
|Açılış
|: 9,4050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3350
|
9,4828
En Düşük
9,3064
16:35457,95
En Yüksek
|Değişim
|: 2,45%
|| 10,93
|Açılış
|: 457,95
|
|Önceki Kapanış
|: 447,02
|
458,49
En Düşük
446,37
BIST En Aktif Hisseler16:30
|JANTS
|244,20
|112.080.260
|% 10,00
|
|KONYA
|1.066,00
|79.137.346
|% 10,00
|
|BFREN
|1.293,60
|71.824.194
|% 10,00
|
|EGEEN
|1.663,20
|243.348.004
|% 10,00
|
|KARTN
|2.834,10
|51.789.196
|% 9,99
|
|KENT
|450,00
|3.796.250
|% -10,00
|
|BASCM
|11,37
|327.797
|% -9,98
|
|MARKA
|6,53
|2.225.076
|% -9,93
|
|KERVN
|1,14
|630.200
|% -9,52
|
|POLTK
|292,00
|6.478.939
|% -9,37
|
|GARAN
|9,10
|3.911.599.389
|% 4,00
|
|KRDMD
|4,84
|1.723.813.107
|% -1,22
|
|PETKM
|4,25
|788.124.049
|% 1,43
|
|EKGYO
|2,15
|778.904.975
|% -0,46
|
|YKBNK
|2,96
|753.002.630
|% 3,50
|
|GARAN
|9,10
|3.911.599.389
|% 4,00
|
|EKGYO
|2,15
|778.904.975
|% -0,46
|
|KRDMD
|4,84
|1.723.813.107
|% -1,22
|
|YKBNK
|2,96
|753.002.630
|% 3,50
|
|GSDHO
|2,32
|454.312.420
|% 6,42
|
|16:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8705
|7,8750
|% 0,63
|
|Euro
|9,4279
|9,4331
|% 1,04
|
|Sterlin
|10,4604
|10,5128
|% 0,58
|
|Frank
|8,6639
|8,7161
|% 1,01
|
|Riyal
|2,0922
|2,1027
|% 0,57
|
|16:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.807
|1.808
|30,81
|
|Altın Gr.
|458
|458
|10,60
|
|Cumhuriyet
|3.023
|3.069
|75,00
|
|Tam
|3.018
|3.094
|77,70
|
|Yarım
|1.459
|1.497
|37,59
|
|Çeyrek
|732
|748
|18,79
|
|Gümüş.Ons
|23,36
|23,40
|0,76
|
|Gümüş Gr.
|5,92
|5,93
|0,23
|
|B. Petrol
|47,74
|47,74
|-0,14
|