***GLRYH*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
06.01.2021 10:01
***GLRYH*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [GLRYH]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GLRYH.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/897303
BIST
11:191.502
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 12,14
|Açılış
|: 1.502
|
|Önceki Kapanış
|: 1.490
|
1.509
En Düşük
1.500
11:197,3611
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -0,0255
|Açılış
|: 7,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4300
|
7,3925
En Düşük
7,3438
11:199,0803
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0053
|Açılış
|: 9,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0900
|
9,1095
En Düşük
9,0553
11:19461,40
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -1,55
|Açılış
|: 461,40
|
|Önceki Kapanış
|: 462,96
|
464,38
En Düşük
459,76
BIST En Aktif Hisseler11:19
|BRSAN
|29,92
|122.363.840
|% 10,00
|
|OYAYO
|9,24
|6.526.324
|% 10,00
|
|BRYAT
|473,50
|28.172.163
|% 9,99
|
|PSDTC
|26,22
|27.258.413
|% 9,98
|
|PSDTC
|26,22
|27.258.413
|% 9,98
|
|OLMIP
|9,72
|611.893
|% -10,00
|
|BRMEN
|3,08
|615.960
|% -9,94
|
|YAPRK
|61,50
|1.158.434
|% -7,66
|
|NIBAS
|51,10
|5.140.376
|% -7,09
|
|BASCM
|18,00
|31.428
|% -5,26
|
|PETKM
|5,23
|556.559.475
|% -0,95
|
|GUBRF
|68,75
|550.516.452
|% -1,43
|
|TCELL
|16,89
|532.009.394
|% 2,36
|
|TKFEN
|18,02
|498.823.135
|% -1,04
|
|ASELS
|18,77
|379.088.224
|% 2,29
|
|SKBNK
|1,55
|228.792.832
|% 2,65
|
|EKGYO
|2,39
|319.921.965
|% 0,42
|
|PETKM
|5,23
|556.559.475
|% -0,95
|
|TSKB
|1,80
|116.329.665
|% 1,69
|
|KRDMD
|5,93
|372.332.739
|% 1,19
|
|11:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3583
|7,3611
|% -0,35
|
|Euro
|9,0747
|9,0803
|% -0,06
|
|Sterlin
|10,0142
|10,0644
|% -0,24
|
|Frank
|8,3623
|8,4127
|% -0,15
|
|Riyal
|1,9561
|1,9659
|% -0,40
|
|11:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.950
|1.951
|1,02
|
|Altın Gr.
|461
|461
|-1,47
|
|Cumhuriyet
|3.080
|3.127
|33,00
|
|Tam
|3.064
|3.144
|38,11
|
|Yarım
|1.481
|1.521
|18,44
|
|Çeyrek
|743
|760
|9,21
|
|Gümüş.Ons
|27,51
|27,55
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|6,51
|6,52
|-0,03
|
|B. Petrol
|53,80
|53,80
|0,20
|
Seans Raporu
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