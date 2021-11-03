***GLRYH*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
03.11.2021 13:01
***GLRYH*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GLRYH.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974256
BIST
15:001.530
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -3,47
|Açılış
|: 1.533
|
|Önceki Kapanış
|: 1.533
|
1.541
En Düşük
1.492
15:009,6999
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 0,0975
|Açılış
|: 9,6750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5550
|
9,7797
En Düşük
9,5937
15:0011,2432
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 0,1199
|Açılış
|: 11,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 11,0600
|
11,4078
En Düşük
11,1061
15:00555,69
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 3,63
|Açılış
|: 555,69
|
|Önceki Kapanış
|: 552,05
|
560,35
En Düşük
549,46
BIST En Aktif Hisseler14:59
|IHAAS
|5,06
|27.417.327
|% 10,00
|
|TUREX
|13,35
|77.163.698
|% 9,97
|
|ALBRK
|1,92
|102.432.089
|% 9,71
|
|PRKAB
|24,60
|167.591.075
|% 9,53
|
|DOBUR
|70,25
|41.349.749
|% 9,08
|
|CANTE
|12,92
|102.313.214
|% -9,97
|
|NUGYO
|11,38
|32.188.308
|% -9,97
|
|KARYE
|19,79
|32.809.015
|% -9,96
|
|BASGZ
|31,14
|34.302.326
|% -9,95
|
|HEDEF
|3,40
|161.973.901
|% -9,81
|
|GARAN
|10,19
|3.028.637.883
|% 0,30
|
|THYAO
|15,53
|1.540.340.321
|% 0,26
|
|SISE
|8,74
|999.908.167
|% 1,39
|
|TSPOR
|5,09
|889.086.172
|% -5,21
|
|FROTO
|201,80
|876.609.702
|% 4,51
|
|EKGYO
|1,97
|718.594.314
|% -2,96
|
|GARAN
|10,19
|3.028.637.883
|% 0,30
|
|YKBNK
|2,83
|834.907.314
|% 0,00
|
|TSKB
|1,39
|274.512.298
|% 1,46
|
|TSPOR
|5,09
|889.086.172
|% -5,21
|
|14:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,6940
|9,6987
|% 1,00
|
|Euro
|11,2355
|11,2421
|% 1,07
|
|Sterlin
|13,1749
|13,2410
|% 1,07
|
|Frank
|10,5820
|10,6457
|% 1,19
|
|Riyal
|2,5728
|2,5857
|% 0,80
|
|14:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.784
|1.784
|-3,82
|
|Altın Gr.
|554
|554
|2,43
|
|Cumhuriyet
|3.672
|3.728
|42,00
|
|Tam
|3.653
|3.745
|38,08
|
|Yarım
|1.766
|1.811
|18,42
|
|Çeyrek
|886
|906
|9,21
|
|Gümüş.Ons
|23,57
|23,59
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|7,33
|7,34
|0,06
|
|B. Petrol
|83,06
|83,06
|-1,66
|