***GLRYH*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
30.11.2021 10:41
***GLRYH*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [GLRYH]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GLRYH.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980219
BIST
13:301.812
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 3,38
|Açılış
|: 1.808
|
|Önceki Kapanış
|: 1.809
|
1.815
En Düşük
1.797
13:3012,9795
En Yüksek
|Değişim
|: 1,27%
|| 0,1632
|Açılış
|: 12,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 12,7100
|
13,0213
En Düşük
12,6998
13:3014,7921
En Yüksek
|Değişim
|: 2,23%
|| 0,3232
|Açılış
|: 14,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 14,3100
|
14,7995
En Düşük
14,2915
13:30748,60
En Yüksek
|Değişim
|: 1,85%
|| 13,60
|Açılış
|: 747,79
|
|Önceki Kapanış
|: 735,00
|
752,61
En Düşük
729,71
BIST En Aktif Hisseler13:30
|SONME
|31,02
|2.784.380
|% 10,00
|
|ISBTR
|42.350,00
|674.200
|% 10,00
|
|OZBAL
|25,54
|78.914.998
|% 9,99
|
|YAPRK
|34,56
|11.933.191
|% 9,99
|
|UZERB
|40,78
|1.314.584
|% 9,98
|
|YBTAS
|9.685,50
|126.988
|% -10,00
|
|PRKAB
|64,10
|25.699.741
|% -9,97
|
|DOBUR
|235,80
|475.844
|% -9,97
|
|MEPET
|2,46
|13.875.574
|% -9,56
|
|FENER
|31,62
|113.565.702
|% -8,19
|
|ASELS
|22,64
|1.639.847.205
|% -0,44
|
|KOZAL
|129,90
|1.501.149.330
|% 7,71
|
|GARAN
|11,51
|1.171.229.457
|% 0,96
|
|SASA
|42,86
|1.017.547.136
|% -0,23
|
|THYAO
|17,02
|774.134.955
|% -1,73
|
|YKBNK
|3,20
|504.482.440
|% 0,95
|
|AKBNK
|6,57
|669.547.384
|% -0,45
|
|GARAN
|11,51
|1.171.229.457
|% 0,96
|
|TSKB
|1,50
|143.833.915
|% 2,04
|
|EKGYO
|2,27
|211.449.015
|% 0,44
|
|13:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|12,9719
|12,9795
|% 1,27
|
|Euro
|14,7685
|14,7921
|% 2,23
|
|Sterlin
|17,2748
|17,3615
|% 1,64
|
|Frank
|14,0671
|14,1519
|% 1,80
|
|Riyal
|3,4450
|3,4623
|% 1,17
|
|13:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.797
|1.797
|13,32
|
|Altın Gr.
|749
|749
|14,33
|
|Cumhuriyet
|4.946
|5.021
|116,00
|
|Tam
|4.926
|5.051
|118,65
|
|Yarım
|2.381
|2.443
|57,40
|
|Çeyrek
|1.194
|1.222
|28,69
|
|Gümüş.Ons
|22,91
|22,94
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|9,54
|9,56
|0,13
|
|B. Petrol
|71,19
|71,19
|-2,03
|