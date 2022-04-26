***GLRYH*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
26.04.2022 17:42
***GLRYH*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GLRYH.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1023963
BIST
17:422.405
En Yüksek
|Değişim
|: -3,14%
|| -77,89
|Açılış
|: 2.498
|
|Önceki Kapanış
|: 2.483
|
2.510
En Düşük
2.404
17:4214,8012
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0335
|Açılış
|: 14,8170
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7700
|
14,8120
En Düşük
14,7663
17:4215,7722
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -0,0615
|Açılış
|: 15,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8400
|
15,8780
En Düşük
15,7596
17:42906,79
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 4,86
|Açılış
|: 906,79
|
|Önceki Kapanış
|: 901,93
|
909,71
En Düşük
901,19
BIST En Aktif Hisseler17:40
|ACSEL
|43,12
|68.704.833
|% 10,00
|
|DAGHL
|31,02
|3.688.309
|% 10,00
|
|OTTO
|33,90
|1.840.149
|% 9,99
|
|SAFKR
|7,83
|30.567.939
|% 9,97
|
|UFUK
|23,60
|898.405
|% 9,97
|
|EUHOL
|2,83
|4.436.090
|% -9,87
|
|LIDFA
|5,73
|40.423.335
|% -9,76
|
|TSPOR
|5,83
|278.065.636
|% -9,75
|
|GSDDE
|4,02
|45.508.094
|% -8,84
|
|KGYO
|4,68
|22.143.200
|% -8,77
|
|THYAO
|39,08
|6.736.271.947
|% -1,31
|
|KRDMD
|14,66
|3.021.326.924
|% -2,66
|
|GARAN
|14,98
|1.927.267.324
|% 0,07
|
|EREGL
|33,22
|1.926.581.622
|% -3,71
|
|SISE
|17,65
|1.890.779.081
|% -1,56
|
|EKGYO
|2,61
|1.321.165.185
|% -5,43
|
|YKBNK
|4,96
|1.767.117.976
|% -3,31
|
|ODAS
|2,39
|789.680.536
|% -3,63
|
|TSKB
|1,90
|391.933.957
|% -4,52
|
|KRDMD
|14,66
|3.021.326.924
|% -2,66
|
|17:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7948
|14,8043
|% 0,25
|
|Euro
|15,7587
|15,7718
|% -0,39
|
|Sterlin
|18,6470
|18,7405
|% -0,68
|
|Frank
|15,3718
|15,4644
|% 0,22
|
|Riyal
|3,9354
|3,9551
|% 0,18
|
|17:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.906
|1.906
|8,02
|
|Altın Gr.
|905
|905
|3,51
|
|Cumhuriyet
|6.044
|6.136
|37,00
|
|Tam
|6.018
|6.168
|38,63
|
|Yarım
|2.909
|2.984
|18,69
|
|Çeyrek
|1.459
|1.492
|9,34
|
|Gümüş.Ons
|23,56
|23,59
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|11,20
|11,21
|-0,03
|
|B. Petrol
|103
|103
|0,62
|
Seans Raporu
17:40
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17:55XU030
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Yüzde -8.84 oranında düşüşle 4.02 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 617, 642 adet işlem