***GLRYH*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
01.07.2022 10:21
***GLRYH*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GLRYH.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040589
BIST
10:372.420
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 14,38
|Açılış
|: 2.409
|
|Önceki Kapanış
|: 2.405
|
2.425
En Düşük
2.400
10:3716,7263
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0279
|Açılış
|: 16,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7100
|
16,7263
En Düşük
16,6705
10:3717,4861
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0413
|Açılış
|: 17,4150
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5250
|
17,5231
En Düşük
17,4341
10:37965,70
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -4,23
|Açılış
|: 965,70
|
|Önceki Kapanış
|: 969,93
|
971,27
En Düşük
963,11
BIST En Aktif Hisseler10:35
|MAKIM
|16,38
|144.106.354
|% 7,41
|
|GESAN
|44,96
|87.527.102
|% 7,00
|
|BMSCH
|11,64
|40.660.191
|% 6,89
|
|IZFAS
|5,24
|1.914.435
|% 5,86
|
|ISSEN
|26,90
|11.506.856
|% 5,08
|
|ATSYH
|46,30
|1.373.721
|% -7,21
|
|RTALB
|7,03
|18.500.677
|% -5,76
|
|UFUK
|61,70
|198.427
|% -4,64
|
|ULUSE
|205,10
|2.026.851
|% -4,20
|
|LIDFA
|10,90
|16.352.226
|% -3,88
|
|THYAO
|47,44
|837.754.318
|% 1,37
|
|KOZAL
|178,50
|446.552.228
|% 5,00
|
|SISE
|21,20
|271.947.567
|% -1,40
|
|TUPRS
|269,00
|241.242.964
|% 1,70
|
|KOZAA
|26,82
|212.152.554
|% 3,87
|
|EKGYO
|2,65
|118.118.015
|% 0,38
|
|THYAO
|47,44
|837.754.318
|% 1,37
|
|TSKB
|2,03
|33.368.377
|% 1,00
|
|ODAS
|2,91
|46.857.422
|% 0,69
|
|YKBNK
|4,33
|59.294.388
|% 0,00
|
|10:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,7072
|16,7317
|% 0,20
|
|Euro
|17,4678
|17,4877
|% -0,23
|
|Sterlin
|20,1844
|20,2857
|% -0,41
|
|Frank
|17,4056
|17,5104
|% -0,02
|
|Riyal
|4,4414
|4,4637
|% 0,14
|
|10:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.794
|1.794
|-13,22
|
|Altın Gr.
|966
|966
|-4,19
|
|Cumhuriyet
|6.493
|6.591
|-8,00
|
|Tam
|6.437
|6.535
|-55,00
|
|Yarım
|3.151
|3.195
|-27,00
|
|Çeyrek
|1.578
|1.597
|-14,00
|
|Gümüş.Ons
|19,80
|19,84
|-0,45
|
|Gümüş Gr.
|10,70
|10,72
|-0,18
|
|B. Petrol
|109
|109
|0,17
|
Seans Raporu
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