***GLRYH*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
04.07.2022 17:42
***GLRYH*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GLRYH.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1041265
BIST
17:422.411
En Yüksek
|Değişim
|: -1,36%
|| -33,15
|Açılış
|: 2.459
|
|Önceki Kapanış
|: 2.444
|
2.475
En Düşük
2.410
17:4216,8290
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0745
|Açılış
|: 16,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7820
|
16,8529
En Düşük
16,7215
17:4217,5589
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0800
|Açılış
|: 17,5850
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4900
|
17,6178
En Düşük
17,4493
17:42979,33
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 3,28
|Açılış
|: 979,68
|
|Önceki Kapanış
|: 976,05
|
980,49
En Düşük
971,40
BIST En Aktif Hisseler17:42
|OYAYO
|9,51
|10.246.656
|% 9,94
|
|PEGYO
|2,12
|39.834.862
|% 9,84
|
|MNDRS
|3,58
|36.414.528
|% 9,82
|
|BERA
|15,30
|432.192.117
|% 9,36
|
|KLKIM
|23,56
|131.255.540
|% 8,17
|
|CANTE
|39,76
|83.670.344
|% -9,96
|
|BMSCH
|10,77
|103.209.426
|% -7,47
|
|MZHLD
|86,40
|20.783.920
|% -7,15
|
|KFEIN
|21,06
|35.174.838
|% -6,32
|
|DOKTA
|32,58
|4.548.220
|% -6,27
|
|THYAO
|48,00
|2.680.713.729
|% -2,64
|
|KOZAL
|195,90
|1.799.680.805
|% 4,76
|
|SISE
|21,24
|1.656.843.578
|% -0,47
|
|EREGL
|26,18
|1.189.140.369
|% -3,25
|
|KOZAA
|28,46
|1.061.180.904
|% 2,15
|
|EKGYO
|2,83
|875.738.548
|% 0,71
|
|ODAS
|2,74
|419.077.459
|% -5,19
|
|YKBNK
|4,27
|488.815.573
|% -3,17
|
|TSKB
|1,97
|182.690.556
|% -3,90
|
|SISE
|21,24
|1.656.843.578
|% -0,47
|
|17:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,8237
|16,8290
|% 0,44
|
|Euro
|17,5479
|17,5589
|% 0,46
|
|Sterlin
|20,3482
|20,4502
|% 0,70
|
|Frank
|17,4452
|17,5503
|% 0,32
|
|Riyal
|4,4715
|4,4939
|% 0,45
|
|17:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.811
|1.811
|-0,78
|
|Altın Gr.
|979
|979
|3,08
|
|Cumhuriyet
|6.540
|6.639
|23,00
|
|Tam
|6.548
|6.628
|38,00
|
|Yarım
|3.205
|3.241
|19,00
|
|Çeyrek
|1.605
|1.620
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|19,97
|20,00
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|10,73
|10,75
|0,03
|
|B. Petrol
|114
|114
|2,08
|
Seans Raporu
17:42
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17:56MZHLD
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Yüzde -4.16 oranında düşüşle 10.82 lira fiyatla işlem gören hissede 74, 657, 763 adet işlem
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17:53MAKIM
Yüzde -6.30 oranında düşüşle 15.16 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 311, 972 adet işlem