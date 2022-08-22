***GLRYH*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
22.08.2022 10:38
***GLRYH*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [GLRYH]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GLRYH.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057460
BIST
13:503.043
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 23,18
|Açılış
|: 3.018
|
|Önceki Kapanış
|: 3.020
|
3.047
En Düşük
3.011
13:5018,1284
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0430
|Açılış
|: 18,2450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2200
|
18,1473
En Düşük
18,0434
13:5018,1650
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0089
|Açılış
|: 18,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2850
|
18,2246
En Düşük
18,1117
13:501.011,29
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -4,97
|Açılış
|: 1.011,08
|
|Önceki Kapanış
|: 1.016,26
|
1.018,53
En Düşük
1.009,12
BIST En Aktif Hisseler13:50
|SNPAM
|11,00
|601.469
|% 10,00
|
|HKTM
|14,64
|3.379.351
|% 9,99
|
|BERA
|18,77
|188.374.951
|% 9,96
|
|BJKAS
|6,44
|175.912.421
|% 9,90
|
|DIRIT
|4,48
|1.162.345
|% 9,80
|
|AZTEK
|13,36
|335.303.975
|% -7,80
|
|GLRYH
|3,83
|44.023.065
|% -6,59
|
|DENGE
|2,10
|32.773.142
|% -5,83
|
|SKTAS
|3,00
|22.312.071
|% -5,36
|
|GZNMI
|39,28
|192.541.592
|% -4,84
|
|THYAO
|68,60
|2.129.691.838
|% 0,15
|
|SASA
|54,65
|1.584.089.848
|% 3,11
|
|EKGYO
|3,77
|1.355.410.878
|% 3,01
|
|PETKM
|11,82
|1.281.349.084
|% 1,90
|
|TUPRS
|323,50
|1.189.697.974
|% -1,04
|
|EKGYO
|3,77
|1.355.410.878
|% 3,01
|
|YKBNK
|5,70
|988.651.079
|% 0,53
|
|ADESE
|0,92
|132.092.042
|% 5,75
|
|DOHOL
|4,93
|635.562.599
|% -0,60
|
|ZOREN
|2,87
|356.392.905
|% 2,87
|
|13:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1146
|18,1284
|% 0,24
|
|Euro
|18,1467
|18,1650
|% 0,05
|
|Sterlin
|21,3310
|21,4380
|% 0,00
|
|Frank
|18,8272
|18,9406
|% 0,27
|
|Riyal
|4,8110
|4,8351
|% 0,21
|
|13:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.735
|1.735
|-12,04
|
|Altın Gr.
|1.011
|1.011
|-4,97
|
|Cumhuriyet
|6.787
|6.890
|-39,00
|
|Tam
|6.816
|6.872
|-65,00
|
|Yarım
|3.321
|3.360
|-32,00
|
|Çeyrek
|1.666
|1.679
|-16,00
|
|Gümüş.Ons
|18,89
|18,91
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|11,03
|11,04
|-0,05
|
|B. Petrol
|96,52
|96,52
|-0,20
|