***GLRYH*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
15.11.2022 10:16
***GLRYH*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GLRYH.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1079943
BIST
11:204.605
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 34,35
|Açılış
|: 4.632
|
|Önceki Kapanış
|: 4.570
|
4.687
En Düşük
4.605
11:2018,6223
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0187
|Açılış
|: 18,6750
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6700
|
18,6485
En Düşük
18,5529
11:2019,3761
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 0,1556
|Açılış
|: 19,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 19,2300
|
19,4009
En Düşük
19,1707
11:201.065,21
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 5,15
|Açılış
|: 1.065,21
|
|Önceki Kapanış
|: 1.060,06
|
1.067,68
En Düşük
1.055,51
BIST En Aktif Hisseler11:20
|BRLSM
|22,22
|67.451.746
|% 10,00
|
|SMRTG
|128,80
|34.829.323
|% 9,99
|
|KARSN
|12,24
|136.237.971
|% 9,97
|
|MIATK
|130,40
|14.469.575
|% 9,95
|
|JANTS
|138,20
|176.808.495
|% 9,94
|
|MNDRS
|9,91
|128.050.505
|% -9,99
|
|SNGYO
|3,43
|465.497.155
|% -9,97
|
|KAPLM
|109,00
|3.997.800
|% -3,96
|
|KRVGD
|19,30
|37.394.222
|% -3,60
|
|IDEAS
|40,82
|8.715.789
|% -3,54
|
|THYAO
|111,90
|3.291.242.738
|% 2,01
|
|ASELS
|42,56
|1.939.232.068
|% 2,06
|
|ODAS
|11,97
|1.793.764.908
|% 0,67
|
|EREGL
|37,70
|1.654.970.730
|% 0,96
|
|PETKM
|15,30
|1.331.183.407
|% 0,26
|
|ODAS
|11,97
|1.793.764.908
|% 0,67
|
|EKGYO
|5,62
|822.235.954
|% -0,71
|
|SNGYO
|3,43
|465.497.155
|% -9,97
|
|SKBNK
|2,33
|304.896.364
|% 0,87
|
|ALBRK
|2,69
|316.587.962
|% 5,49
|
|11:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6010
|18,6223
|% 0,10
|
|Euro
|19,3627
|19,3761
|% 0,81
|
|Sterlin
|21,9254
|22,0354
|% 0,56
|
|Frank
|19,7126
|19,8313
|% 0,32
|
|Riyal
|4,9357
|4,9605
|% 0,02
|
|11:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.780
|1.780
|8,13
|
|Altın Gr.
|1.066
|1.066
|5,82
|
|Cumhuriyet
|7.115
|7.121
|18,00
|
|Tam
|7.047
|7.172
|38,00
|
|Yarım
|3.422
|3.506
|18,00
|
|Çeyrek
|1.711
|1.753
|10,00
|
|Gümüş.Ons
|22,12
|22,15
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|13,23
|13,25
|0,10
|
|B. Petrol
|92,61
|92,61
|-0,53
|
Seans Raporu
11:20
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11:36XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 76, 76 artarak (% 1.55 ) 5, 028
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11:36
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi EKGYO, SKBNK, ODAS
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11:36XU100
Endeks 4, 619 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 07 üstünde . İşlem hacmi 38, 635.00 milyon TL de
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11:36KARSN
Yüzde 9.97 oranında artışla 12.24 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 693, 145 adet işlem
-
11:35BRLSM
Yüzde 10.00 oranında artışla 22.22 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 132, 483 adet işlem