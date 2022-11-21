***GLRYH*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.11.2022 10:26
***GLRYH*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GLRYH.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1081315
BIST
11:474.526
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -1,17
|Açılış
|: 4.503
|
|Önceki Kapanış
|: 4.527
|
4.547
En Düşük
4.500
11:4718,6208
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0112
|Açılış
|: 18,7380
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7200
|
18,6662
En Düşük
18,5760
11:4719,1060
En Yüksek
|Değişim
|: -0,67%
|| -0,1290
|Açılış
|: 19,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 19,3100
|
19,2749
En Düşük
19,0886
11:471.042,36
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -4,05
|Açılış
|: 1.042,36
|
|Önceki Kapanış
|: 1.046,41
|
1.051,01
En Düşük
1.042,11
BIST En Aktif Hisseler11:45
|OBASE
|28,16
|30.725.777
|% 10,00
|
|SEYKM
|9,57
|23.170.432
|% 10,00
|
|MZHLD
|169,40
|2.308.922
|% 10,00
|
|BRKSN
|18,06
|2.839.252
|% 9,99
|
|OZRDN
|17,84
|31.951.885
|% 9,99
|
|SASA
|135,90
|174.308.330
|% -10,00
|
|SILVR
|19,26
|3.064.940
|% -10,00
|
|HEKTS
|37,40
|125.203.045
|% -9,97
|
|ATSYH
|121,10
|539.258
|% -9,96
|
|SMRTG
|103,40
|18.093.656
|% -9,93
|
|KONTR
|186,90
|2.010.316.322
|% 6,98
|
|THYAO
|106,70
|1.695.990.809
|% 0,09
|
|ASELS
|40,46
|1.089.216.707
|% 1,86
|
|EKGYO
|5,64
|1.042.770.187
|% 2,73
|
|PETKM
|15,15
|1.030.087.063
|% 1,00
|
|EKGYO
|5,64
|1.042.770.187
|% 2,73
|
|SKBNK
|2,40
|333.524.506
|% -1,23
|
|ALBRK
|3,43
|473.080.395
|% -0,58
|
|ADESE
|1,37
|139.371.362
|% 2,24
|
|TSKB
|3,39
|275.733.479
|% 0,30
|
|11:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6165
|18,6215
|% 0,06
|
|Euro
|19,0957
|19,1038
|% -0,68
|
|Sterlin
|21,9476
|22,0577
|% -0,45
|
|Frank
|19,4013
|19,5181
|% -0,16
|
|Riyal
|4,9390
|4,9637
|% 0,05
|
|11:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.741
|1.741
|-7,36
|
|Altın Gr.
|1.043
|1.043
|-3,69
|
|Cumhuriyet
|6.987
|7.106
|-52,00
|
|Tam
|6.962
|7.081
|-50,00
|
|Yarım
|3.381
|3.462
|-24,00
|
|Çeyrek
|1.690
|1.730
|-13,00
|
|Gümüş.Ons
|20,71
|20,73
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|12,44
|12,46
|-0,05
|
|B. Petrol
|86,86
|86,86
|-0,76
|
Seans Raporu
11:45
daha fazla
-
12:00
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler SASA, HEKTS, PGSUS
-
12:00
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KOZAA, KOZAL, ARCLK
-
12:00XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -14, 28 kaybederek (% -0.36 ) 3, 973
-
12:00
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BRKSN, EUREN, MZHLD, UZERB, OZRDN, SEYKM, BIOEN, EDIP, KARSN, KERVN
-
12:00
Tabandan işlem gören hisse senetleri : SMRTG, HEKTS, SASA, ATSYH, SILVR