***GLRYH*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
06.12.2022 17:35
***GLRYH*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GLRYH.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1084893
BIST
18:055.000
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 42,37
|Açılış
|: 4.947
|
|Önceki Kapanış
|: 4.958
|
5.033
En Düşük
4.910
18:0518,6337
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0044
|Açılış
|: 18,7450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7150
|
18,7010
En Düşük
18,6015
18:0519,5071
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0417
|Açılış
|: 19,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 19,7600
|
19,6388
En Düşük
19,4899
18:051.058,80
En Yüksek
|Değişim
|: -0,00%
|| -0,02
|Açılış
|: 1.058,87
|
|Önceki Kapanış
|: 1.058,82
|
1.067,27
En Düşük
1.058,07
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BARMA
|122,10
|33.341.847
|% 10,00
|
|HKTM
|83,60
|74.466.887
|% 10,00
|
|AYES
|56,65
|2.689.082
|% 10,00
|
|BALAT
|15,97
|4.698.981
|% 9,99
|
|KSTUR
|348,00
|924.102
|% 9,99
|
|PEKGY
|3,33
|370.674.442
|% -10,00
|
|ALFAS
|199,30
|413.194.019
|% -9,98
|
|EUREN
|75,40
|1.627.901.026
|% -9,97
|
|UZERB
|133,00
|3.288.203
|% -9,95
|
|UFUK
|70,20
|7.081.077
|% -9,94
|
|KRDMD
|17,70
|14.635.845.194
|% 9,06
|
|THYAO
|135,60
|9.349.278.315
|% -2,16
|
|EREGL
|42,58
|7.460.621.747
|% 0,33
|
|SISE
|40,36
|5.366.292.499
|% 4,45
|
|AKBNK
|16,23
|4.450.845.424
|% -0,31
|
|KRDMD
|17,70
|14.635.845.194
|% 9,06
|
|EKGYO
|7,24
|4.255.227.323
|% -0,41
|
|ADESE
|1,83
|578.917.327
|% -1,08
|
|AKBNK
|16,23
|4.450.845.424
|% -0,31
|
|ISCTR
|10,21
|2.617.526.962
|% 0,59
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6231
|18,6365
|% -0,01
|
|Euro
|19,4837
|19,5032
|% -0,23
|
|Sterlin
|22,5661
|22,6792
|% -0,26
|
|Frank
|19,6942
|19,8128
|% 0,09
|
|Riyal
|4,9401
|4,9648
|% -0,05
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.769
|1.769
|2,15
|
|Altın Gr.
|1.059
|1.059
|0,46
|
|Cumhuriyet
|7.135
|7.243
|-44,00
|
|Tam
|7.128
|7.186
|18,00
|
|Yarım
|3.452
|3.513
|8,00
|
|Çeyrek
|1.731
|1.756
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|22,06
|22,08
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|13,21
|13,23
|-0,09
|
|B. Petrol
|79,33
|79,33
|-3,35
|
Seans Raporu
18:05
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