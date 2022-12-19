***GLRYH*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
19.12.2022 17:39
***GLRYH*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [GLRYH]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GLRYH.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1088469
BIST
17:525.396
En Yüksek
|Değişim
|: 3,49%
|| 181,85
|Açılış
|: 5.271
|
|Önceki Kapanış
|: 5.214
|
5.404
En Düşük
5.268
17:5218,6553
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0033
|Açılış
|: 18,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7550
|
18,6685
En Düşük
18,6001
17:5219,7997
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0343
|Açılış
|: 19,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 19,8550
|
19,8894
En Düşük
19,7129
17:521.074,13
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,73
|Açılış
|: 1.073,94
|
|Önceki Kapanış
|: 1.074,86
|
1.078,70
En Düşük
1.072,18
BIST En Aktif Hisseler17:50
|UMPAS
|5,00
|2.378.095
|% 287,60
|
|TSKB
|5,50
|1.779.882.194
|% 10,00
|
|SKBNK
|3,52
|1.190.435.285
|% 10,00
|
|OTTO
|80,30
|1.556.702
|% 10,00
|
|PLTUR
|13,32
|2.950.660
|% 9,99
|
|PAMEL
|243,00
|23.335.776
|% -10,00
|
|EUREN
|12,90
|1.106.222.218
|% -9,98
|
|IDGYO
|3,97
|7.457.042
|% -9,98
|
|OZSUB
|23,50
|58.661.948
|% -9,96
|
|VKING
|18,80
|1.771.768
|% -9,96
|
|YKBNK
|12,86
|13.753.707.215
|% 9,45
|
|PETKM
|19,95
|8.995.142.889
|% 4,01
|
|ISCTR
|13,66
|6.820.693.161
|% 9,90
|
|THYAO
|143,50
|6.403.204.587
|% 3,02
|
|AKBNK
|20,50
|6.214.039.564
|% 9,92
|
|YKBNK
|12,86
|13.753.707.215
|% 9,45
|
|EKGYO
|8,37
|4.645.367.153
|% 1,82
|
|ISCTR
|13,66
|6.820.693.161
|% 9,90
|
|PETKM
|19,95
|8.995.142.889
|% 4,01
|
|ALBRK
|3,82
|1.515.764.312
|% 9,46
|
|17:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6500
|18,6522
|% 0,00
|
|Euro
|19,7742
|19,8062
|% 0,21
|
|Sterlin
|22,6548
|22,7684
|% 0,18
|
|Frank
|19,9212
|20,0412
|% 0,14
|
|Riyal
|4,9469
|4,9717
|% 0,05
|
|17:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.790
|1.790
|-2,16
|
|Altın Gr.
|1.074
|1.075
|-0,36
|
|Cumhuriyet
|7.214
|7.323
|-2,00
|
|Tam
|7.249
|7.299
|41,00
|
|Yarım
|3.510
|3.568
|20,00
|
|Çeyrek
|1.761
|1.784
|10,00
|
|Gümüş.Ons
|23,06
|23,08
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|13,91
|13,93
|0,01
|
|B. Petrol
|80,35
|80,35
|1,31
|
Seans Raporu
17:50
daha fazla
-
17:59GSRAY
Yüzde 6.72 oranında artışla 9.05 lira fiyatla işlem gören hissede 65, 790, 403 adet işlem
-
17:56XU100
Endeks 5, 394 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 3, 46 üstünde . İşlem hacmi 128, 067.00 milyon TL de
-
17:56GEDIK
Yüzde 8.15 oranında artışla 8.49 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 421, 441 adet işlem
-
17:55SANEL
Yüzde 9.95 oranında artışla 16.14 lira fiyatla işlem gören hissede 470, 150 adet işlem
-
17:54PEGYO
Yüzde 9.70 oranında artışla 5.20 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 781, 765 adet işlem