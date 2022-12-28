***GLRYH*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.12.2022 11:35
***GLRYH*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GLRYH.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1090555
BIST
14:045.392
En Yüksek
|Değişim
|: -0,78%
|| -42,61
|Açılış
|: 5.444
|
|Önceki Kapanış
|: 5.435
|
5.450
En Düşük
5.328
14:0418,7258
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0549
|Açılış
|: 18,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8200
|
18,7795
En Düşük
18,6254
14:0419,9304
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0437
|Açılış
|: 20,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9800
|
20,0399
En Düşük
19,8226
14:041.084,83
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -3,43
|Açılış
|: 1.084,83
|
|Önceki Kapanış
|: 1.088,26
|
1.095,07
En Düşük
1.082,61
BIST En Aktif Hisseler14:04
|COSMO
|115,60
|7.021.544
|% 9,99
|
|VKING
|27,30
|1.522.865
|% 9,99
|
|UZERB
|168,40
|1.738.162
|% 9,99
|
|TERA
|16,10
|1.072.357
|% 9,97
|
|BRKVY
|36,48
|490.720.950
|% 9,29
|
|PLTUR
|17,36
|16.311.612
|% -9,96
|
|UMPAS
|7,47
|1.304.277
|% -9,89
|
|IMASM
|220,00
|110.755.218
|% -9,47
|
|KOZAL
|602,40
|4.113.160.745
|% -9,13
|
|PKART
|29,82
|11.110.232
|% -7,74
|
|KOZAL
|602,40
|4.113.160.745
|% -9,13
|
|THYAO
|140,10
|3.624.919.890
|% -2,10
|
|ENKAI
|32,00
|3.362.372.627
|% 4,71
|
|ASELS
|58,05
|2.649.675.071
|% 0,17
|
|KRDMD
|18,00
|2.620.049.444
|% 1,35
|
|EKGYO
|8,19
|1.460.985.077
|% -1,44
|
|KRDMD
|18,00
|2.620.049.444
|% 1,35
|
|YKBNK
|11,73
|1.605.929.008
|% -0,68
|
|ISCTR
|12,85
|1.644.557.929
|% -1,08
|
|SKBNK
|3,03
|357.343.257
|% -1,62
|
|14:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6961
|18,7258
|% 0,29
|
|Euro
|19,9062
|19,9304
|% 0,22
|
|Sterlin
|22,4994
|22,6122
|% 0,50
|
|Frank
|20,0786
|20,1996
|% 0,35
|
|Riyal
|4,9628
|4,9877
|% 0,22
|
|14:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.804
|1.805
|-8,41
|
|Altın Gr.
|1.085
|1.085
|-3,50
|
|Cumhuriyet
|7.289
|7.399
|-1,00
|
|Tam
|7.328
|7.379
|-20,00
|
|Yarım
|3.549
|3.613
|-10,00
|
|Çeyrek
|1.780
|1.806
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|23,86
|23,91
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|14,32
|14,34
|-0,10
|
|B. Petrol
|84,18
|84,18
|-0,50
|