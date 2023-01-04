***GLRYH*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
04.01.2023 16:24
***GLRYH*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GLRYH.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1093196
BIST
16:115.555
En Yüksek
|Değişim
|: -1,27%
|| -71,36
|Açılış
|: 5.647
|
|Önceki Kapanış
|: 5.627
|
5.652
En Düşük
5.538
16:1118,7489
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0272
|Açılış
|: 18,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8850
|
18,8040
En Düşük
18,6882
16:1119,9101
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,1440
|Açılış
|: 19,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9400
|
19,9545
En Düşük
19,7379
16:111.117,27
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 11,45
|Açılış
|: 1.117,27
|
|Önceki Kapanış
|: 1.105,82
|
1.124,07
En Düşük
1.105,36
BIST En Aktif Hisseler16:11
|EYGYO
|22,90
|15.020.041
|% 9,99
|
|ADEL
|135,50
|78.849.639
|% 9,98
|
|DYOBY
|29,20
|73.622.688
|% 9,94
|
|SAMAT
|21,02
|43.419.956
|% 9,94
|
|VERUS
|118,30
|32.222.795
|% 9,94
|
|ULUSE
|225,00
|55.243.074
|% -10,00
|
|MRGYO
|6,05
|9.327.937
|% -9,97
|
|MARTI
|6,08
|4.934.564
|% -9,93
|
|LIDER
|88,65
|23.514.552
|% -8,98
|
|KMPUR
|104,30
|125.484.154
|% -8,11
|
|EREGL
|42,84
|9.687.934.651
|% 1,42
|
|KRDMD
|19,58
|6.850.083.249
|% 4,09
|
|EKGYO
|9,30
|6.113.085.535
|% -1,27
|
|ASELS
|65,40
|5.398.347.240
|% -5,35
|
|THYAO
|145,20
|5.310.046.729
|% -1,49
|
|EKGYO
|9,30
|6.113.085.535
|% -1,27
|
|KRDMD
|19,58
|6.850.083.249
|% 4,09
|
|EREGL
|42,84
|9.687.934.651
|% 1,42
|
|YKBNK
|11,68
|2.562.953.966
|% -0,43
|
|ISCTR
|12,61
|2.503.957.183
|% -0,47
|
|16:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7381
|18,7489
|% 0,15
|
|Euro
|19,8982
|19,9101
|% 0,73
|
|Sterlin
|22,5195
|22,6325
|% 0,80
|
|Frank
|20,1184
|20,2396
|% 1,02
|
|Riyal
|4,9707
|4,9956
|% 0,17
|
|16:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.856
|1.856
|17,72
|
|Altın Gr.
|1.117
|1.118
|11,73
|
|Cumhuriyet
|7.516
|7.629
|45,00
|
|Tam
|7.554
|7.612
|37,00
|
|Yarım
|3.658
|3.721
|18,00
|
|Çeyrek
|1.835
|1.860
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|24,20
|24,23
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|14,57
|14,60
|0,17
|
|B. Petrol
|79,63
|79,63
|-2,47
|