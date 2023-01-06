***GLRYH*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
06.01.2023 10:16
***GLRYH*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GLRYH.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1094703
BIST
10:085.183
En Yüksek
|Değişim
|: 1,30%
|| 66,58
|Açılış
|: 5.121
|
|Önceki Kapanış
|: 5.116
|
5.185
En Düşük
5.048
10:0818,7794
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0152
|Açılış
|: 18,9050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8450
|
18,8192
En Düşük
18,7339
10:0819,7580
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0064
|Açılış
|: 19,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9800
|
19,9628
En Düşük
19,7118
10:081.110,62
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 4,49
|Açılış
|: 1.110,62
|
|Önceki Kapanış
|: 1.106,12
|
1.111,62
En Düşük
1.104,30
BIST En Aktif Hisseler10:07
|BFREN
|6.274,90
|43.275.936
|% 9,06
|
|EGGUB
|101,70
|7.518.715
|% 7,39
|
|DOBUR
|59,85
|3.941.973
|% 5,74
|
|MANAS
|52,95
|15.277.889
|% 5,69
|
|FLAP
|17,53
|30.165.907
|% 5,10
|
|UMPAS
|5,23
|355.813
|% -9,98
|
|SUMAS
|95,00
|315.431
|% -8,65
|
|MARTI
|5,05
|16.018.443
|% -7,85
|
|ULUSE
|186,80
|3.792.016
|% -7,75
|
|BRKVY
|24,18
|3.653.616
|% -7,71
|
|THYAO
|135,50
|648.909.956
|% 0,22
|
|EREGL
|40,60
|484.788.443
|% 1,30
|
|ASELS
|59,65
|320.299.328
|% 1,27
|
|EKGYO
|8,66
|270.124.961
|% 2,12
|
|ENKAI
|31,88
|248.940.214
|% 2,71
|
|EKGYO
|8,66
|270.124.961
|% 2,12
|
|YKBNK
|10,51
|192.988.049
|% 0,29
|
|YYAPI
|2,97
|51.111.655
|% 0,00
|
|CRDFA
|3,80
|51.666.569
|% 0,00
|
|SKBNK
|2,77
|34.904.009
|% 1,47
|
|10:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7751
|18,7828
|% 0,10
|
|Euro
|19,7408
|19,7581
|% -0,03
|
|Sterlin
|22,3188
|22,4307
|% 0,14
|
|Frank
|19,9608
|20,0811
|% 0,01
|
|Riyal
|4,9803
|5,0053
|% 0,06
|
|10:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.839
|1.839
|6,11
|
|Altın Gr.
|1.110
|1.111
|4,39
|
|Cumhuriyet
|7.486
|7.599
|-45,00
|
|Tam
|7.541
|7.610
|22,00
|
|Yarım
|3.652
|3.720
|11,00
|
|Çeyrek
|1.832
|1.860
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|23,38
|23,43
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|14,13
|14,16
|0,12
|
|B. Petrol
|79,41
|79,41
|0,72
|