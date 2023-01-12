***GLRYH*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.01.2023 13:32
***GLRYH*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GLRYH.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1101054
BIST
17:014.889
En Yüksek
|Değişim
|: 3,38%
|| 159,73
|Açılış
|: 4.850
|
|Önceki Kapanış
|: 4.729
|
4.927
En Düşük
4.601
17:0118,7812
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0067
|Açılış
|: 18,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9380
|
18,7897
En Düşük
18,7082
17:0120,3052
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,1150
|Açılış
|: 20,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3450
|
20,3626
En Düşük
20,1628
17:011.147,13
En Yüksek
|Değişim
|: 1,27%
|| 14,37
|Açılış
|: 1.147,13
|
|Önceki Kapanış
|: 1.132,76
|
1.148,22
En Düşük
1.129,35
BIST En Aktif Hisseler16:59
|KRDMA
|17,38
|365.834.864
|% 10,00
|
|SDTTR
|62,30
|13.818.327
|% 9,97
|
|ARMDA
|253,80
|25.281.438
|% 9,97
|
|ONCSM
|34,00
|3.749.044
|% 9,96
|
|DOGUB
|12,37
|57.308.886
|% 9,96
|
|COSMO
|95,25
|1.429.916
|% -9,97
|
|VKING
|27,00
|1.273.833
|% -9,94
|
|ULUFA
|7,08
|10.662.394
|% -9,92
|
|POLTK
|1.570,00
|105.610.557
|% -9,65
|
|YONGA
|30,44
|436.753
|% -7,42
|
|THYAO
|131,90
|10.866.772.908
|% 5,27
|
|KRDMD
|18,53
|7.765.278.535
|% 7,80
|
|EREGL
|38,48
|5.675.752.782
|% 4,45
|
|ASELS
|54,55
|5.052.226.573
|% 3,31
|
|KOZAL
|538,20
|4.740.740.913
|% 3,74
|
|EKGYO
|8,26
|3.775.092.200
|% 2,23
|
|KRDMD
|18,53
|7.765.278.535
|% 7,80
|
|YKBNK
|8,89
|2.862.376.679
|% 3,49
|
|SKBNK
|2,56
|622.818.771
|% 0,39
|
|PETKM
|17,01
|3.276.348.989
|% 2,04
|
|16:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7770
|18,7819
|% 0,04
|
|Euro
|20,2943
|20,3033
|% 0,56
|
|Sterlin
|22,8759
|22,9906
|% 0,62
|
|Frank
|20,1319
|20,2532
|% 0,26
|
|Riyal
|4,9843
|5,0093
|% 0,02
|
|16:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.898
|1.898
|21,25
|
|Altın Gr.
|1.146
|1.146
|13,64
|
|Cumhuriyet
|7.679
|7.795
|42,00
|
|Tam
|7.727
|7.788
|55,00
|
|Yarım
|3.762
|3.811
|28,00
|
|Çeyrek
|1.887
|1.905
|14,00
|
|Gümüş.Ons
|24,04
|24,07
|0,64
|
|Gümüş Gr.
|14,50
|14,52
|0,37
|
|B. Petrol
|84,33
|84,33
|1,66
|
Seans Raporu
16:59
daha fazla
-
17:13SEGYO
Yüzde 7.80 oranında artışla 2.21 lira fiyatla işlem gören hissede 32, 622, 225 adet işlem
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17:11DESA
Yüzde 7.81 oranında artışla 58.00 lira fiyatla işlem gören hissede 488, 541 adet işlem
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17:10KRSTL
Yüzde 7.51 oranında artışla 8.02 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 244, 408 adet işlem
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17:09XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 112, 4 artarak (% 2.68 ) 4, 309
-
17:09
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DOGUB, SDTTR, KNFRT, ONCSM, ARMDA, KRDMA, TEKTU, RODRG, MARTI