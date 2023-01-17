***GLRYH*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
17.01.2023 17:25
***GLRYH*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GLRYH.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1102820
BIST
17:315.335
En Yüksek
|Değişim
|: 2,44%
|| 126,98
|Açılış
|: 5.223
|
|Önceki Kapanış
|: 5.208
|
5.339
En Düşük
5.194
17:3118,7970
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0118
|Açılış
|: 19,0480
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0250
|
18,8070
En Düşük
18,6671
17:3120,4254
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0926
|Açılış
|: 20,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 20,5700
|
20,4273
En Düşük
20,2241
17:311.157,26
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -1,01
|Açılış
|: 1.157,26
|
|Önceki Kapanış
|: 1.158,27
|
1.160,10
En Düşük
1.150,47
BIST En Aktif Hisseler17:29
|ARMDA
|337,70
|20.564.305
|% 10,00
|
|BEYAZ
|20,46
|31.891.034
|% 10,00
|
|PCILT
|32,78
|39.005.966
|% 10,00
|
|DURDO
|44,22
|21.105.853
|% 10,00
|
|GESAN
|242,50
|631.332.266
|% 9,98
|
|UMPAS
|4,81
|2.300.110
|% -9,93
|
|UZERB
|170,50
|1.221.701
|% -9,31
|
|POLTK
|1.524,30
|83.075.399
|% -7,05
|
|MSGYO
|7,00
|49.446.227
|% -5,79
|
|DIRIT
|6,66
|303.181
|% -4,86
|
|EREGL
|41,14
|10.800.717.981
|% 0,29
|
|KRDMD
|20,16
|9.716.402.137
|% 6,50
|
|THYAO
|147,10
|9.455.135.446
|% 1,87
|
|TUPRS
|570,50
|5.704.059.689
|% 5,59
|
|EKGYO
|8,59
|4.702.752.455
|% 5,01
|
|EKGYO
|8,59
|4.702.752.455
|% 5,01
|
|KRDMD
|20,16
|9.716.402.137
|% 6,50
|
|YKBNK
|9,87
|3.030.044.277
|% 1,44
|
|EREGL
|41,14
|10.800.717.981
|% 0,29
|
|VAKBN
|10,61
|2.490.004.352
|% 1,24
|
|17:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7884
|18,7925
|% 0,04
|
|Euro
|20,4131
|20,4182
|% 0,42
|
|Sterlin
|23,0294
|23,1449
|% 0,82
|
|Frank
|20,3634
|20,4860
|% 0,82
|
|Riyal
|4,9929
|5,0179
|% 0,11
|
|17:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.913
|1.913
|-3,42
|
|Altın Gr.
|1.157
|1.157
|-0,82
|
|Cumhuriyet
|7.807
|7.925
|11,00
|
|Tam
|7.849
|7.912
|12,00
|
|Yarım
|3.825
|3.872
|6,00
|
|Çeyrek
|1.918
|1.936
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|24,00
|24,03
|-0,31
|
|Gümüş Gr.
|14,56
|14,58
|-0,13
|
|B. Petrol
|86,20
|86,20
|1,74
|
Seans Raporu
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