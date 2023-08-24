***GLRYH*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
24.08.2023 15:59
***GLRYH*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GLRYH.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1189225
BIST
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17:317.563
En Düşük
|Değişim
|: -0,52%
|| -39,36
|Açılış
|: 7.648
|
|Önceki Kapanış
|: 7.602
|
7.476
En Yüksek
7.873
17:3125,7849
En Yüksek
|Değişim
|: -5,17%
|| -1,4044
|Açılış
|: 26,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 27,3100
|
27,2708
En Düşük
25,2549
17:3128,0319
En Yüksek
|Değişim
|: -5,06%
|| -1,4944
|Açılış
|: 28,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,6000
|
29,7379
En Düşük
27,3386
17:311.585,80
En Yüksek
|Değişim
|: -5,28%
|| -88,44
|Açılış
|: 1.585,80
|
|Önceki Kapanış
|: 1.674,23
|
1.684,81
En Düşük
1.554,21
BIST En Aktif Hisseler17:29
|DOKTA
|74,80
|30.067.506
|% 10,00
|
|GARAN
|54,45
|6.866.361.994
|% 10,00
|
|ONCSM
|202,40
|129.117.171
|% 10,00
|
|SNPAM
|22,00
|2.618.176
|% 10,00
|
|QNBFL
|312,70
|3.919.382
|% 9,99
|
|DOAS
|288,30
|2.590.140.236
|% -12,10
|
|EYGYO
|27,72
|211.158.752
|% -10,00
|
|KAYSE
|48,60
|2.227.973.910
|% -10,00
|
|INGRM
|697,50
|232.069.695
|% -10,00
|
|ADEL
|677,90
|347.614.282
|% -10,00
|
|YKBNK
|16,91
|14.526.598.109
|% 9,81
|
|ISCTR
|18,25
|13.675.542.624
|% 8,70
|
|THYAO
|233,90
|12.656.272.301
|% -2,42
|
|AKBNK
|30,42
|11.518.374.624
|% 9,98
|
|KLSER
|114,90
|10.636.774.636
|% -9,81
|
|YKBNK
|16,91
|14.526.598.109
|% 9,81
|
|ISCTR
|18,25
|13.675.542.624
|% 8,70
|
|EKGYO
|8,50
|5.162.417.507
|% -5,35
|
|SKBNK
|4,15
|2.191.062.165
|% 5,60
|
|AKBNK
|30,42
|11.518.374.624
|% 9,98
|
|17:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|25,7261
|25,7866
|% -5,16
|
|Euro
|27,9296
|28,0891
|% -4,87
|
|Sterlin
|32,3991
|32,5616
|% -6,03
|
|Frank
|29,0325
|29,2074
|% -5,86
|
|Riyal
|6,8309
|6,8652
|% -5,45
|
|17:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.919
|1.919
|3,56
|
|Altın Gr.
|1.588
|1.589
|-85,70
|
|Cumhuriyet
|11.090
|11.257
|-418,00
|
|Tam
|10.772
|11.040
|-324,00
|
|Yarım
|5.403
|5.541
|-158,00
|
|Çeyrek
|2.693
|2.770
|-80,00
|
|Gümüş.Ons
|24,25
|24,27
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|20,07
|20,09
|-1,17
|
|B. Petrol
|83,09
|83,09
|-0,12
|
Seans Raporu
17:29
daha fazla
-
17:44GRTRK
Yüzde -9.36 oranında düşüşle 38.52 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 705, 999 adet işlem
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17:42KOZAA
Yüzde 5.95 oranında artışla 57.90 lira fiyatla işlem gören hissede 36, 125, 051 adet işlem
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17:41
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler EKGYO, KRDMD, ASTOR
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17:41XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 3, 89 artarak (% 0.06 ) 6, 702
-
17:41
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SNPAM, ANSGR, TATEN, QNBFL, ONCSM, GARAN, TBORG, ULKER, PARSN, OFSYM