***GLRYH* *BSU* *PRDGS*** PARDUS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GLRYH******BSU******PRDGS*** PARDUS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [GLRYH]İlgili Fonlar [BSU]TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 04.04.2023 tarihli yönetim kurulu toplantısındaİntegral Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi AŞ tarafından kurulan ve öncelikle BİSU mobil uygulaması ile perakende ve hızlı teslimat sektöründe faaliyet gösteren Tektuş Sipariş Sistemleri Gıda San. ve Tic. A.Ş.'nin paylarına yatırım yapmayı hedefleyen "İntegral Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. BİSU Girişim Sermayesi Yatırım Fonu" katılma paylarına 1.900.000 TL tutarında yatırım yapılmasına karar verilmiştir.Yatırımcılarımızın ve Kamuoyunun bilgilerine sunarızhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1131632BIST