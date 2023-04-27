***GLRYH* *BSU* *PRDGS*** PARDUS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GLRYH******BSU******PRDGS*** PARDUS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [GLRYH]İlgili Fonlar [BSU]TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 04.04.2023 tarihli özel durum açıklamasında, İntegral Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından kurulan ve öncelikle BİSU mobil uygulaması ile perakende ve hızlı teslimat sektöründe faaliyet gösteren Tektuş Sipariş Sistemleri Gıda San. ve Tic. A.Ş.'nin paylarına yatırım yapmayı hedefleyen "İntegral Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. BİSU Girişim Sermayesi Yatırım Fonu" katılma paylarına Şirketimizce 1.900.000.-TL tutarında yatırım yapılmasına karar verildiği bilgisi kamuoyu ile paylaşılmıştı.Şirketimizin 27.04.2023 tarihli yönetim kurulu toplantısında Şirketimizin uhdesinde bulunan 1.900.000 adet "İntegral Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Bisu Girişim Sermayesi Yatırım Fonu" katılma paylarının 1.900.000.-TL bedel karşılığında devredilmesine, böylece söz konusu girişim sermayesi yatırımından çıkılmasına karar verilmiştir.Yatırımcılarımızın ve kamuoyunun bilgilerine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1142042BIST