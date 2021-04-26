***GLRYH* *FLAP*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
26.04.2021 08:45
***GLRYH******FLAP*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [FLAP, GLRYH]
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
FLAP.BE (Kaydi Pay, Miktar: 358.847,732 TL nominal, Aracı: ANC, Kapanış Tarihi: 27.04.2021) Maksimum Emir Değeri: 100.000 TL GLRYH.BE (Kaydi Pay, Miktar: 333.924,831 TL nominal, Aracı: ACP, Kapanış Tarihi: 27.04.2021) Maksimum Emir Değeri: 100.000 TL
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930785
BIST
18:051.345
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.345
|
0
En Düşük
0
18:058,4298
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,0610
|Açılış
|: 8,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1650
|
8,4860
En Düşük
8,3878
18:0510,2030
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,0634
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8000
|
10,2769
En Düşük
10,1520
18:05482,20
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 3,93
|Açılış
|: 482,20
|
|Önceki Kapanış
|: 478,27
|
485,04
En Düşük
478,94
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GWIND
|5,56
|610.329.004
|% 0,00
|
|GWIND
|5,56
|610.329.004
|% 0,00
|
|GWIND
|5,56
|610.329.004
|% 0,00
|
|GWIND
|5,56
|610.329.004
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4226
|8,4298
|% 0,73
|
|Euro
|10,1891
|10,2030
|% 0,63
|
|Sterlin
|11,6978
|11,7564
|% 1,00
|
|Frank
|9,1957
|9,2511
|% 0,79
|
|Riyal
|2,2421
|2,2534
|% 0,78
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.776
|1.777
|-0,63
|
|Altın Gr.
|482
|482
|3,54
|
|Cumhuriyet
|3.144
|3.192
|37,00
|
|Tam
|3.123
|3.204
|31,80
|
|Yarım
|1.509
|1.550
|15,38
|
|Çeyrek
|757
|775
|7,69
|
|Gümüş.Ons
|25,91
|25,95
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|7,01
|7,02
|0,02
|
|B. Petrol
|64,67
|64,67
|-0,75
|