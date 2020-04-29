***GLRYH* *GEREL* *SNKRN* *AVTUR* *AEFES* *DOGUB* *RYGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
29.04.2020 09:17
***GLRYH******GEREL******SNKRN******AVTUR******AEFES******DOGUB******RYGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
İlgili Şirketler [AEFES, AVTUR, DOGUB, GEREL, GLRYH, RYGYO, SNKRN]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılıyor olması ilgili kişilerin, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki diğer açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840975
BIST
11:09100.985
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 277,17
|Açılış
|: 101.213
|
|Önceki Kapanış
|: 100.707
|
101.299
En Düşük
100.624
11:096,9913
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0051
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9913
En Düşük
6,9716
11:097,5957
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0380
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5984
En Düşük
7,5446
11:09383,09
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,83
|Açılış
|: 383,09
|
|Önceki Kapanış
|: 383,92
|
384,78
En Düşük
382,64
BIST En Aktif Hisseler
|PAPIL
|14,52
|36.103.204
|% 10,00
|
|PINSU
|7,81
|3.406.769
|% 10,00
|
|GLRYH
|9,46
|2.264.790
|% 10,00
|
|EGCYO
|0,66
|31.333
|% 10,00
|
|KENT
|310,60
|10.798.267
|% 9,99
|
|CASA
|16,29
|82.297
|% -9,95
|
|KSTUR
|25,00
|25
|% -7,41
|
|IHGZT
|4,02
|32.390
|% -5,85
|
|KRSTL
|1,90
|33.891.276
|% -5,47
|
|DENCM
|7,65
|6.008.892
|% -4,97
|
|SOKM
|11,71
|322.797.118
|% -3,22
|
|THYAO
|10,55
|188.586.304
|% -0,94
|
|GARAN
|8,36
|150.107.766
|% 0,60
|
|MPARK
|16,91
|133.306.128
|% 3,74
|
|ODAS
|1,79
|122.200.554
|% 3,47
|
|IHLGM
|1,10
|94.604.784
|% 4,76
|
|CEMAS
|1,11
|89.845.271
|% 4,72
|
|ODAS
|1,79
|122.200.554
|% 3,47
|
|ADESE
|1,53
|98.363.551
|% 9,29
|
|IHLAS
|0,67
|27.096.021
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6696
|8,7130
|% 0,18
|
|Frank
|7,1623
|7,2054
|% 0,35
|
|Riyal
|1,8536
|1,8629
|% 0,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.705
|1.705
|-3,34
|
|Altın Gr.
|383
|383
|-0,65
|
|Cumhuriyet
|2.454
|2.512
|-3,50
|
|Tam
|2.519
|2.573
|-3,60
|
|Yarım
|1.227
|1.258
|-1,80
|
|Çeyrek
|615
|629
|-0,80
|
|Gümüş.Ons
|15,20
|15,24
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,42
|3,43
|0,01
|
|B. Petrol
|23,35
|23,35
|0,61
|