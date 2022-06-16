***GLRYH*** GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***GLRYH*** GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi05.04.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıAday Bağımsız Denetim Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01.01.2022-31.12.2022Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi08.06.2022Tescil Tarihi14.06.2022Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su15.06.2022 - 10599AçıklamalarŞirketimizin 08.06.2022 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında 2022 yılı bağımsız denetimi için seçilen Aday Bağımsız Denetim SMMM A.Ş.'nin tescili, 15.06.2022 tarih ve 10599 sayılı T.T.Sicili gazetesinde ilan edilmiştir.Kamuoyunun ve Paydaşlarımızın bilgilerine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037602BIST