***GLRYH*** GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
16.06.2022 11:23
***GLRYH*** GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05.04.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Aday Bağımsız Denetim Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2022-31.12.2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
08.06.2022
Tescil Tarihi
14.06.2022
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
15.06.2022 - 10599
Açıklamalar
Şirketimizin 08.06.2022 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında 2022 yılı bağımsız denetimi için seçilen Aday Bağımsız Denetim SMMM A.Ş.'nin tescili, 15.06.2022 tarih ve 10599 sayılı T.T.Sicili gazetesinde ilan edilmiştir.
Kamuoyunun ve Paydaşlarımızın bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037602
BIST
14:302.483
En Yüksek
|Değişim
|: -1,89%
|| -47,72
|Açılış
|: 2.536
|
|Önceki Kapanış
|: 2.531
|
2.544
En Düşük
2.469
14:3017,3270
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0893
|Açılış
|: 17,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2950
|
17,3270
En Düşük
17,1975
14:3018,0666
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0470
|Açılış
|: 18,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0300
|
18,1602
En Düşük
17,9707
14:301.014,84
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,76
|Açılış
|: 1.014,84
|
|Önceki Kapanış
|: 1.015,60
|
1.021,85
En Düşük
1.010,64
BIST En Aktif Hisseler14:28
|YGGYO
|22,38
|14.698.546
|% 9,92
|
|TSGYO
|4,78
|117.921.548
|% 7,42
|
|BRKO
|1,60
|2.086.314
|% 6,67
|
|GLBMD
|6,60
|3.548.346
|% 6,45
|
|EUREN
|25,32
|168.250.005
|% 6,21
|
|DOBUR
|49,50
|3.612.594
|% -10,00
|
|RAYSG
|12,10
|2.628.990
|% -6,49
|
|FONET
|13,92
|104.361.896
|% -6,14
|
|HEDEF
|6,74
|13.863.909
|% -5,87
|
|TIRE
|19,38
|39.093.471
|% -4,91
|
|THYAO
|47,36
|3.646.675.089
|% -2,23
|
|SASA
|45,90
|2.289.688.095
|% 2,64
|
|EREGL
|29,34
|2.023.134.610
|% -2,07
|
|SISE
|21,16
|1.226.573.210
|% -2,94
|
|KRDMD
|13,05
|823.671.983
|% -1,14
|
|EKGYO
|2,54
|377.787.098
|% -2,31
|
|YKBNK
|4,63
|590.765.318
|% -2,73
|
|DOHOL
|3,93
|442.933.965
|% -4,38
|
|TSKB
|2,10
|212.450.702
|% -2,33
|
|ODAS
|2,93
|271.996.618
|% 0,00
|
|14:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3153
|17,3270
|% 0,52
|
|Euro
|18,0323
|18,0666
|% 0,26
|
|Sterlin
|20,8579
|20,9625
|% -0,22
|
|Frank
|17,5827
|17,6886
|% 1,90
|
|Riyal
|4,6013
|4,6243
|% 0,54
|
|14:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.821
|1.821
|-12,76
|
|Altın Gr.
|1.013
|1.013
|-2,20
|
|Cumhuriyet
|6.745
|6.847
|7,00
|
|Tam
|6.731
|6.827
|-44,00
|
|Yarım
|3.305
|3.339
|-22,00
|
|Çeyrek
|1.655
|1.669
|-11,00
|
|Gümüş.Ons
|21,43
|21,47
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|11,92
|11,93
|-0,08
|
|B. Petrol
|117
|117
|-1,58
|
Seans Raporu
14:28
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-
14:45FONET
Yüzde -5.93 oranında düşüşle 13.95 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 272, 589 adet işlem
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14:43FONET
Yüzde -5.80 oranında düşüşle 13.97 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 263, 134 adet işlem
-
14:42XU100
Endeks 2, 483 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 9 altında . İşlem hacmi 23, 512.00 milyon TL de
-
14:42TIRE
Yüzde -5.25 oranında düşüşle 19.31 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 999, 489 adet işlem
-
14:41TIRE
Yüzde -5.35 oranında düşüşle 19.29 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 991, 579 adet işlem