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***GLRYH*** GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

16.06.2022 11:23
***GLRYH*** GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi


***GLRYH*** GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )

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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05.04.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Aday Bağımsız Denetim Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2022-31.12.2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
08.06.2022
Tescil Tarihi
14.06.2022
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
15.06.2022 - 10599
Açıklamalar

Şirketimizin 08.06.2022 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında 2022 yılı bağımsız denetimi için seçilen Aday Bağımsız Denetim SMMM A.Ş.'nin tescili, 15.06.2022 tarih ve 10599 sayılı T.T.Sicili gazetesinde ilan edilmiştir.
Kamuoyunun ve Paydaşlarımızın bilgilerine sunarız.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037602


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