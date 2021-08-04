***GLRYH*** GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
04.08.2021 19:51
***GLRYH*** GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
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Esas Sözleşme Tadili
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz yönetim kurulunun 04.08.2021 tarihli toplantısında, kayıtlı sermaye tavanının dolmuş olması sebebiyle, kayıtlı sermaye tavanının 360.000.000 TL'ye yükseltilmesine ve kayıtlı sermaye tavanı süresinin 2025 yılına kadar uzatılmasına karar verilmiş olup, ekte yer alan esas sözleşme tadilinin onaylanması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954849
BIST
18:051.414
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 4,99
|Açılış
|: 1.412
|
|Önceki Kapanış
|: 1.409
|
1.422
En Düşük
1.412
18:058,4797
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 0,0748
|Açılış
|: 8,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4350
|
8,4930
En Düşük
8,3721
18:0510,0459
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,0663
|Açılış
|: 10,0050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9950
|
10,0676
En Düşük
9,9509
18:05493,58
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 4,52
|Açılış
|: 493,58
|
|Önceki Kapanış
|: 489,05
|
496,71
En Düşük
488,26
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ISGSY
|10,67
|37.041.022
|% 10,00
|
|EMKEL
|2,97
|60.323.502
|% 10,00
|
|OZRDN
|9,03
|4.413.389
|% 9,99
|
|SAYAS
|26,20
|26.330.900
|% 9,99
|
|PENTA
|40,34
|44.805.038
|% 9,98
|
|METUR
|4,98
|192.957.250
|% -9,95
|
|SNKRN
|23,20
|877.807
|% -6,07
|
|TKURU
|215,00
|3.536.699
|% -5,91
|
|KGYO
|8,32
|36.798.067
|% -5,45
|
|SANFM
|21,50
|4.124.105
|% -4,95
|
|GARAN
|9,10
|2.364.813.607
|% 2,71
|
|THYAO
|12,63
|790.814.562
|% 0,00
|
|AKBNK
|5,42
|635.135.592
|% 1,31
|
|KRDMD
|7,85
|577.469.939
|% 0,77
|
|KOZAL
|106,00
|518.963.550
|% 1,24
|
|GARAN
|9,10
|2.364.813.607
|% 2,71
|
|YKBNK
|2,45
|420.780.135
|% -0,41
|
|CEMAS
|1,37
|187.716.801
|% 3,01
|
|AKBNK
|5,42
|635.135.592
|% 1,31
|
|ODAS
|1,35
|127.329.488
|% 1,50
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4716
|8,4797
|% 0,89
|
|Euro
|10,0349
|10,0459
|% 0,66
|
|Sterlin
|11,7450
|11,8039
|% 0,77
|
|Frank
|9,3107
|9,3667
|% 0,60
|
|Riyal
|2,2526
|2,2639
|% 0,85
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.812
|1.812
|1,11
|
|Altın Gr.
|494
|494
|4,82
|
|Cumhuriyet
|3.271
|3.321
|13,00
|
|Tam
|3.252
|3.334
|8,79
|
|Yarım
|1.572
|1.613
|4,25
|
|Çeyrek
|788
|806
|2,12
|
|Gümüş.Ons
|25,42
|25,46
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|6,93
|6,94
|0,04
|
|B. Petrol
|70,64
|70,64
|-1,77
|