***GLRYH*** GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***GLRYH*** GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 16.02.2024 (bugün) tarihli yönetim kurulu toplantısında1) Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği çerçevesinde, Şirket Esas Sözleşmesi'nin 7'nci maddesinde belirtilen kayıtlı sermaye tavanı tutarının 1.500.000.000.-TL'ye yükseltilmesini ve kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin 2024-2028 yıllarını kapsayacak şekilde uzatılmasını teminen Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Hisse Senetleri" başlıklı 7'nci maddesinin Ek'teki şekliyle tadiline ve esas sözleşme tadiline ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınmasına,2) Şirketimiz esas sözleşmesinin İlan başlıklı 18 nci maddesinin Ek'teki şekliyle tadiline ve esas sözleşme tadiline ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınmasına,3) Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınacak izinler sonrası T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınarak ekteki Esas Sözleşme tadilinin yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında ortakların onayına sunulmasınaKarar verilmiştir.Bu suretle kayıtlı sermaye tavanı artırımı ve süresinin uzatımı ile esas sözleşmenin "İlan" başlıklı 18'inci maddesinin tadiline ilişkin gerekli izinlerin alınması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na bugün başvuruda bulunulmuştur.Kamuoyunun bilgilerine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1250158BIST