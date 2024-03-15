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***GLRYH*** GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili

15.03.2024 18:15
***GLRYH*** GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili


***GLRYH*** GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )

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Türkçe
Esas Sözleşme Tadili

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
16.02.2024 - 05.03.2024
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanı artırımı ve süresinin uzatımı ile esas sözleşmenin "İlan" başlıklı 18'inci maddesinin tadiline ilişkin gerekli izinlerin alınması amacıyla yaptığı başvuru, T.C. Ticaret Bakanlığı'nın 13.03.2024 tarihli ve E-50035491-431.02-00094935611 sayılı yazısı ile onaylanarak tarafımıza 15.03.2024 (bugün) tarihinde tebliğ edilmiş olup, T.C. Ticaret Bakanlığı onaylı tadil metnine ekte yer verilmektedir.
Kamuoyunun bilgilerine sunarız.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1259301


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DOBUR 196,10 80.068.272 % 9,98  
ARTMS 65,60 375.375.174 % 9,97  
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