***GLRYH*** GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
15.03.2024 18:15
***GLRYH*** GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
16.02.2024 - 05.03.2024
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanı artırımı ve süresinin uzatımı ile esas sözleşmenin "İlan" başlıklı 18'inci maddesinin tadiline ilişkin gerekli izinlerin alınması amacıyla yaptığı başvuru, T.C. Ticaret Bakanlığı'nın 13.03.2024 tarihli ve E-50035491-431.02-00094935611 sayılı yazısı ile onaylanarak tarafımıza 15.03.2024 (bugün) tarihinde tebliğ edilmiş olup, T.C. Ticaret Bakanlığı onaylı tadil metnine ekte yer verilmektedir.
Kamuoyunun bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1259301
BIST
'
18:058.829
En Düşük
|Değişim
|: -0,62%
|| -54,82
|Açılış
|: 8.902
|
|Önceki Kapanış
|: 8.884
|
8.796
En Yüksek
8.908
18:0532,2009
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0713
|Açılış
|: 32,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 32,4900
|
32,7824
En Düşük
32,0319
18:0535,0849
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0257
|Açılış
|: 35,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 35,4000
|
35,6701
En Düşük
34,8755
18:052.237,92
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 3,05
|Açılış
|: 2.237,92
|
|Önceki Kapanış
|: 2.234,87
|
2.279,61
En Düşük
2.226,79
BIST En Aktif Hisseler18:05
|OBAMS
|55,00
|3.583.408.586
|% 10,00
|
|DOBUR
|196,10
|80.068.272
|% 9,98
|
|ARTMS
|65,60
|375.375.174
|% 9,97
|
|PEGYO
|20,84
|83.995.523
|% 9,97
|
|YAPRK
|394,25
|150.444.880
|% 9,97
|
|FONET
|31,20
|59.314.538
|% -9,98
|
|ERSU
|21,30
|37.107.254
|% -9,97
|
|MIPAZ
|92,50
|198.353.360
|% -9,67
|
|DGATE
|47,00
|40.215.936
|% -9,09
|
|KLRHO
|48,34
|189.294.083
|% -8,62
|
|THYAO
|270,25
|8.285.067.417
|% -0,55
|
|REEDR
|57,80
|5.624.860.533
|% 1,14
|
|OBAMS
|55,00
|3.583.408.586
|% 10,00
|
|MIATK
|70,15
|3.532.868.638
|% -1,20
|
|ASTOR
|101,40
|3.329.779.622
|% -3,61
|
|ISCTR
|10,24
|1.813.336.515
|% -1,44
|
|ZOREN
|5,13
|524.036.254
|% -0,58
|
|EKGYO
|10,78
|1.052.130.838
|% -1,10
|
|REEDR
|57,80
|5.624.860.533
|% 1,14
|
|YKBNK
|22,04
|1.973.518.396
|% 1,10
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,1936
|32,2009
|% 0,22
|
|Euro
|35,0695
|35,0849
|% -0,07
|
|Sterlin
|41,4853
|41,6932
|% 0,41
|
|Frank
|36,8679
|37,0527
|% 0,57
|
|Riyal
|8,6869
|8,7304
|% 0,56
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|25,37
|25,39
|% 0,66
|
|Platin
|940,93
|942,47
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.084,60
|1.087,26
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|85,31
|85,31
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.162,69
|2.162,93
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59KUTPO
Yüzde -4.55 oranında düşüşle 83.95 lira fiyatla işlem gören hissede 639, 934 adet işlem
-
17:58KLRHO
Yüzde -9.00 oranında düşüşle 48.14 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 464, 072 adet işlem
-
17:56ULUSE
Yüzde -3.94 oranında düşüşle 175.60 lira fiyatla işlem gören hissede 130, 224 adet işlem
-
17:55XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -48, 77 kaybederek (% -0.63 ) 7, 724
-
17:55
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KERVN, CATES, VRGYO, IZINV, OBAMS, PEGYO, ALVES, DOBUR, ARTMS, SODSN