***GLRYH*** GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Esas Sözleşme
03.12.2020 10:49
***GLRYH*** GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Esas Sözleşme )
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Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Esas Sözleşme Ektedir.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
7 19/01/2018 25/01/2018 9502
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/891138
BIST
12:481.325
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,87
|Açılış
|: 1.328
|
|Önceki Kapanış
|: 1.325
|
1.329
En Düşük
1.316
12:487,8374
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,0242
|Açılış
|: 7,8550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8450
|
7,9177
En Düşük
7,8217
12:489,5055
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0115
|Açılış
|: 9,4850
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4500
|
9,6078
En Düşük
9,4868
12:48463,99
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 1,89
|Açılış
|: 463,62
|
|Önceki Kapanış
|: 462,10
|
468,84
En Düşük
460,58
BIST En Aktif Hisseler12:47
|INVEO
|34,98
|26.064.219
|% 10,00
|
|UFUK
|16,28
|474.090
|% 10,00
|
|TSPOR
|5,07
|341.796.807
|% 9,98
|
|SELEC
|16,67
|511.605.315
|% 9,96
|
|RYGYO
|6,10
|93.773.425
|% 9,91
|
|UZERB
|33,70
|14.491
|% -9,12
|
|KERVN
|1,14
|1.313.360
|% -8,80
|
|TSKB
|2,08
|1.522.024.962
|% -7,14
|
|PAMEL
|21,50
|463.841
|% -6,93
|
|EUYO
|5,35
|369.369
|% -6,63
|
|TSKB
|2,08
|1.522.024.962
|% -7,14
|
|GARAN
|9,17
|1.227.981.551
|% -0,54
|
|PETKM
|4,35
|932.864.233
|% 2,84
|
|THYAO
|12,29
|767.963.169
|% 0,33
|
|KRDMD
|5,07
|679.565.663
|% 0,40
|
|TSKB
|2,08
|1.522.024.962
|% -7,14
|
|PETKM
|4,35
|932.864.233
|% 2,84
|
|DOHOL
|2,83
|590.282.164
|% 8,02
|
|EKGYO
|2,18
|359.215.760
|% 0,46
|
|CEMAS
|2,55
|411.444.893
|% 2,82
|
|12:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8338
|7,8380
|% -0,30
|
|Euro
|9,4957
|9,5096
|% -0,08
|
|Sterlin
|10,4748
|10,5273
|% -0,01
|
|Frank
|8,7336
|8,7862
|% -0,09
|
|Riyal
|2,0852
|2,0956
|% -0,21
|
|12:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.838
|1.838
|9,54
|
|Altın Gr.
|464
|464
|1,51
|
|Cumhuriyet
|3.074
|3.120
|35,00
|
|Tam
|3.062
|3.139
|34,38
|
|Yarım
|1.480
|1.518
|16,62
|
|Çeyrek
|742
|759
|8,32
|
|Gümüş.Ons
|24,08
|24,12
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|6,06
|6,07
|-0,01
|
|B. Petrol
|47,99
|47,99
|-0,26
|